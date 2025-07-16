籃球／雙聯盟合作不含鋼鐵人 莊瑞雄：合作意向書已回傳過半

國內雙職籃聯盟TPBL與PLG今天在立法院召開首次合作協商，並由TPBL會長莊瑞雄主持會議，對於首次的協商過程，莊瑞雄透露PLG除了鋼鐵人外的3支球隊以及TPBL的7支球隊，兩聯盟10支球隊已經達成合作共識，目前合作意向書也已經有過半球團繳回，對於為何是「合作」而非「合併」莊瑞雄則表示，「談戀愛也要喝咖啡」。

雙職籃聯盟在去年歷經合併談判最終破局後，今年再度展開第二次的合作協商，並在今天由TPBL會長莊瑞雄主持會議，包括PLG副會長陳建州、TPBL聯盟高層都獲得球團授權與會協商，談到兩聯盟的第一次實體會議，莊瑞雄坦言是好的開始，「今天大家坐下來並達成共識，那就是兩聯盟跟球團都有合作共識並且擬定意向書，相信接下來將會陸續回傳，已經超過一半。」

莊瑞雄透露，兩聯盟達成的合作共識第一步就將是聯合選秀，他也透露包括新球隊的加入都會列入討論，兩聯盟也預計在7月底召開第二次實體會議，也將會針對選秀排序、賽制等進行討論。

對於這次雙聯盟以合作為前提進行協商而非合併，莊瑞雄坦言好事總是多磨，希望外界多給一些時間，「兩個聯盟可以進一步談到合作，不要各玩各的，這就是很大的進步，今天實體會議決定一個方向，確定意向書回傳後，兩聯盟都表達共同合作意願，這是好事，這是廣大球迷的期待。你說進一步要談到合併，談戀愛也是要喝咖啡，那是需要一些時間，現在方向和氣氛都很好，既然都已經談到要共同選秀，談到例行賽和季後賽賽制擬定，規則到最後都相同的時候，大家會覺得既然連規則都一樣了，到時候再來討論要怎麼做。」

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