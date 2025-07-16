籃球／TPBL會長莊瑞雄主持會議 雙聯盟10隊傳將簽合作意向書

國內雙職籃聯盟TPBL與PLG在今年季後再度針對合併與合作議題進行會議，今天兩聯盟高層更在立法院由TPBL會長莊瑞雄主持會議協商相關事宜，據了解兩聯盟10支球隊也有意簽下合作意向書，朝著先合作再合併的方向前進。

國王隊董事長王文祥在去年6月一度召開記者會宣布兩聯盟將合併，不過最終在雙方針對賽制有不同意見的情況下，富邦勇士、領航猿與鋼鐵人隊決定退出，獵鷹隊則是選擇跳槽到PLG，剩餘的7支球隊包括國王、夢想家、攻城獅、中信特攻、雲豹、戰神、海神隊組成新聯盟TPBL，也宣告合併正式破局。

TPBL與PLG在今年季後再度針對合併與合作議題進行會議，圖為PLG副會長陳建州。 聯合報系資料照

不過今年季後TPBL與PLG的合併討論再起，尤其在PLG鋼鐵人擬走向退場的情況下，雙聯盟10支球隊也有意朝著先合作再合併的方向邁進，而今天包括PLG副會長陳建州與聯盟高層，以及TPBL聯盟高層也在立法院進行協商，由莊瑞雄負責主持會議，商討合作相關事宜。

據了解，雙聯盟10支球隊有意簽署合作意向書，合作的第一步將是從迫在眉睫的「聯合選秀」做起，PLG原訂在7月中旬展開選秀相關程序，而TPBL則是計劃7月30日進行選秀體測會、8月11日為選秀日，目前相關日程也將因為「聯合選秀」而重新安排，至於新賽季也將由10支球隊同場競技。

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