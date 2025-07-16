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TPBL／夢想家續簽守護神高柏鎧 來台邁入第5賽季 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
夢想家隊續簽禁區守護神高柏鎧。圖／福爾摩沙夢想家隊提供
夢想家隊續簽禁區守護神高柏鎧。圖／福爾摩沙夢想家隊提供

TPBL福爾摩沙夢想家隊今天正式宣布，已與球員高柏鎧完成續約，他將於2025-26賽季持續鎮守禁區，穩固球隊防守中樞，強化內線戰力與防守體系。

自2021-22賽季加盟夢想家以來，高柏鎧憑藉穩健的禁區防守與高效率護框能力，成為球隊不可或缺的內線支柱，具備強悍的對抗性與籃板保護，他長期扮演團隊防守體系中的核心角色。

在2023-24賽季，他榮獲年度防守球員、年度防守第一隊與年度第二隊，展現穩定的防守貢獻與禁區影響力，2024-25賽季延續強勢表現，出賽31場，場均貢獻11.4分、9.9籃板，其中防守籃板6.8個與1.9次阻攻，多次於關鍵時刻挺身而出，成功瓦解對手攻勢，並再度奪下年度防守球員、年度防守第一隊、年度第二隊與年度阻攻王。

除了場上的表現，高柏鎧在訓練與團隊互動中，始終秉持積極態度，即使處於傷後恢復期，總在場邊鼓勵隊友，以實際行動詮釋他對夢想家的責任感，高柏鎧說：「不知不覺已經在夢想家度過四個球季，即將迎來第五年。這一路上經歷了不少挑戰，也讓我成長很多。真的很感謝球團一直以來的信任與支持，這裡早已像是我的第二個家。新賽季我會繼續全力以赴，和團隊一起力拚更好的成績。」

夢想家總經理韓駿鎧說：「我們非常高興能與高柏鎧攜手邁入第五季。他的穩定成長與防守表現，早已成為球隊整體戰力的重要基石。相信他能持續為球隊注入正向能量，迎接新的挑戰。」

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