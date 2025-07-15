瓊斯盃／國家隊需要義不容辭 劉錚透露隨時準備說再見

瓊斯盃今天壓軸戰上演「寶島內戰」，中華藍在隊長劉錚領軍下以92：80擊敗中華白，負責整個中華隊訓練的義大利籍教頭圖奇大讚劉錚以身作則，給學弟們很好榜樣；34歲的劉錚也再次表明，只要中華隊需要，義不容辭為國家隊效力。

2016年開始旅外的劉錚，國家隊只要徵召幾乎無役不與，今天面對學弟中華白攻下全場最高17分。賽後出席記者會，他第一句用「好久不見」和媒體打招呼。

提到今天的「內戰」心得，劉錚強調都是中華隊，是個團體，無關輸贏，重點是有沒有徹底貫徹圖奇教練的事情。他提到，圖奇負責兩支球隊的訓練，練完中華藍後就投入白隊訓練，付出非常多時間和心力，「球員也更該用努力的行動，回報教練的用心。」

身為中華隊最資深的選手，劉錚一路走來感觸很多，「這一年來說經歷非常多，（中華隊）排名有提升，目前走在正確的道路上，如何把這股能量和氣勢延續下去、傳遞正面的東西。」他也強調，加入中華隊一直是自己夢想，身體狀況允許下，只要中華隊有需要肯定義不容辭，「我這年紀隨時做好要說再見，年齡是不爭的事實，但中華隊需要，我就會站出來。」

圖奇眼中的劉錚是球隊老大哥，也是非常好的隊長，「他以身作則給學弟看，如何成為一位好球員，總是很專注，不放棄任何一分一秒，展現給新生代球員看如何成為好選手，享受比賽外也要投入在所有訓練。」

中華隊近年國際賽戰績低迷，排名一路下探，不過今年通過亞洲盃資格賽考驗，更有擊敗強敵菲律賓的紀錄；瓊斯盃20日結束，中華隊22日就要展開亞洲盃集訓，準備8月出征沙烏地阿拉伯。

中華隊教練「寶兒」楊哲宜提到，劉錚願意在中華隊處於低迷狀況下加入，是愛國的展現，不是很多球員願意如此，「這樣的情操很重要，旅外球員都該向前輩學習。」 中華藍劉錚（右）在「兄弟內戰」攻下全場最高的17分。圖／中華籃協提供

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