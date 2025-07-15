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瓊斯盃／成「顏扣」背景 徐堂琪只想彌補失誤

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
徐堂琪（持球者）補進中華白，瓊斯盃一員國手夢。圖／中華籃協提供
徐堂琪（持球者）補進中華白，瓊斯盃一員國手夢。圖／中華籃協提供

最後一刻補進瓊斯盃中華白名單的台藝大前鋒徐堂琪，今天在「內戰」碰中華藍攻下全隊次高的11分，不過第一節一次發球失誤讓中華藍的賀丹直接灌籃，試圖擋下賀丹的徐堂琪成「隔扣」配角。

提到這次失誤，徐堂琪臉上出現些尷尬笑容，他坦言當下發球太急，沒注意就將球傳出，「本來想躲開，但都失誤了，躲開不夠積極，知道他（賀丹）會扣，就算自己蓋不到，也全力去跳，被扣也只能算了。」

沒被第一節失誤影響太大，徐堂琪今天外線、中距離都有發揮，8投5中攻下11分，他強調不是想扳回顏面，「也沒其他心態，後面打得好和被顏扣沒關係，失誤後想積極守下來。」

賀丹和賀博兄弟最初也是從中華白出發，和白隊不少球員都有交情，賀丹比賽中和賽後也和目前旅美就讀猶他大學的黃宙騏有不少互動。

「我們私底下很常鬧在一起，是很好的朋友。」黃宙騏透露，比賽中兩人有講些「垃圾話」，比賽後也互相鼓勵，自己也把握打瓊斯盃的機會來證明自己，「我在美國上場時間不多，也不能說只把握瓊斯盃，平常訓練和比較強的選手，上場表現自己，瓊斯盃多一個機會和台灣選手競爭，讓他們知道我。」

黃宙騏也提到，原本有轉學念頭，不過原本教練被學校炒魷魚後，新教練帶來不同氣象，下學期確定仍會繼續就讀猶他大學。

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