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瓊斯盃／賀家兄弟灌籃秀 中華藍「內戰」輕取中華白

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
中華藍賀丹灌籃得分。資料照。記者陳正興／攝影
中華藍賀丹灌籃得分。資料照。記者陳正興／攝影

瓊斯盃壓軸戰今天上演「內戰」，學長隊中華藍靠第二節22：10攻勢拉開差距，賀家兄弟賀丹賀博還接連上演灌籃秀，不過中華白第四節也有單節34分演出縮小差距，讓中華藍最終只以92：80帶走勝利。

昨天聯手轟下54分的賀氏兄弟賀丹、賀博，今天碰中華白隊繼續飆分，哥哥賀丹第一節就上演隔人暴扣美技，單節兩度暴扣拿下8分，賀博也贊助4分，助中華藍取得24：18領先；第二節中華白失準，單節15投3中只拿10分，遭中華藍將領先擴大到46：28。

第三節賀博也有灌籃演出，阿拉薩下一球也雙手暴扣，連番灌籃秀帶出10：0的開節攻勢，差距持續擴大；最後2分鐘中華白劉丞勳搶籃板重摔，所幸沒有大礙，不過他完成2罰後中華白仍以40：66落後，三節打完差距仍是46：71。

中華白第四節在陳俊男連飆2記三分球下開啟追分模式，逼中華藍將主力換回球場；劉錚、賀家兄弟都有分數下穩住領先，僅管中華白單節狂轟34分，中華藍仍在「內戰」以92：80收下勝利。

不過內戰最後卻出現意外，中華白最後一波攻勢中，中華藍前鋒蔡宸綱倒在底線，休息許久才起身，虛驚一場。

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賀博 賀丹 籃球 瓊斯盃 劉錚

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