亞洲盃女籃／44分大勝哈薩克 中華隊3連勝直闖4強

首度落到亞洲盃女籃二級（B級）的中華隊，分組預賽前兩戰分別以84分和44分差距奪勝，今天分組最終戰碰哈薩克隊，上半場就取得兩位數領先，第三節更打出18：0的開節攻勢拉開差距，最終就以91：47奪下3連勝，以分組龍頭身份直接晉級4強，離回到一級距離最後2勝。

目標重返亞洲盃女籃一級（A組）的中華隊，飛往深圳參賽前「臨陣換帥」，撤換掉外籍總教練歐森，改由邱啟益率隊出征，不過首戰大勝大溪地，昨天面對印度隊也早早拉開領先，終場以83：39奪下2連勝。

今天碰哈薩克，首節中華隊在韓雅恩6分發揮下取得22：17領先；第二節在黃湘婷籃下打進、陳薇安快攻和彭曉彤2罰俱中帶出6：0攻勢，領先擴大到兩位數，哈薩克前鋒卡皮托諾娃（Valeriya Kapitonova）6分20秒又因抄截受傷，被隊友抱著出場，半場打完哈薩克落後達到29：44。

第三節中華隊再打出18：0的開節猛攻，直到2分43秒哈薩克才攻進單節第一球；中華隊單節打出27：8猛攻，帶著71：37絕對優勢進入決勝節，最後10分鐘也持續保持領先，順利以91：47收下3連勝。

中華隊再次12人上場都有得分，韓雅恩16分最高，黃鈴娟三分球7投4中攻下12分，黃湘婷11分、10籃板。

亞洲盃B級共8隊，分組賽分成兩組，中華隊和大溪地、印度和哈薩克隊同組，3連勝取得分組第一後直接晉級4強賽，獲得3天休息時間，19日進行4強賽，20日冠軍賽搶唯一回到A級的資格。 中華隊林育庭突破雙人防守。圖／取自FIBA官網

商品推薦