TPBL／海神快夏之浪閃店登場 六球星客串一日店長

高雄全家海神隊AQUAS STORE「夏之浪」快閃店，今天起至31日於高雄漢神巨蛋購物廣場B1特展區（麥當勞旁）連續第三年登場，神隊友最期待的一日店長，19日、26日將由于煥亞、蘇文儒、唐維傑、胡瓏貿、邱子軒、吳曉謹輪番擔任，另推出多項新商品與期間限定優惠活動，相約與海神共度「夏之浪」。

于煥亞、蘇文儒、唐維傑將在19日14點30至16點與球迷遊戲互動，胡瓏貿、邱子軒、吳曉謹會在26日14點30至16點現身與神隊友同樂，凡於活動期間內結帳，單筆消費滿1000元即可獲得球員合照，滿1500元即可獲得球員合照及簽名，神隊友不容錯過。

「夏之浪」快閃店部分商品推出7折優惠，期間限定商品乘浪享8折，BROWNIE周邊限時快閃8折優惠，持漢神巨蛋聯名卡單筆消費滿1000元即贈浪花卡有禮（7月15日至7月22日贈全家主題周球員海報一張，7月23日7月31日贈高雄全家海神X IPASS 一卡通壹張）。15日起至25日止，單筆消費滿3000元就有機會抽到全隊簽名實戰球或球員簽名實戰球鞋等好禮。

「夏之浪」快閃店同步將有全新商品上線，AQUA NATION系列海神夏之浪應援涼扇、草寫LOGO不銹鋼露營杯、鐳射防水手提袋。高雄全家海神X普格爾聯名系列：磁吸指環支架、雙孔快速PD電源供應器，另外還有草寫LOGO夾腳拖鞋，7月讓海神隊陪你Chill 一夏。

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