PLG／充實後場戰力 莊朝勝離開鋼鐵人加入獵鷹

台鋼獵鷹隊今天正式宣布，上賽季高雄鋼鐵人隊後衛莊朝勝加盟，盼能提升後場穩定性，為球隊注入更多年輕活力。

身高176公分的莊朝勝，是政治大學「雄鷹」籃球隊完成UBA公開男一級四連霸的重要功臣，該賽季他場均貢獻8.4分、2.4次助攻、1.8次抄截，三分球命中率達33.3%，四強戰面對世新大學更砍下23分，冠軍戰對健行大學也有17分進帳，能在關鍵時刻屢屢挺身而出，展現出色的大賽抗壓力與進攻破壞力。

去年PLG選秀會中，莊朝勝於第二輪第一順位獲得高雄鋼鐵人青睞，成功踏入職業殿堂，今年轉戰台鋼獵鷹，盼能在新環境中累積更多歷練。

談到加入獵鷹的心情，莊朝勝說：「很高興能來到台鋼獵鷹這個大家庭，團隊競爭力很強，讓人非常期待新賽季的挑戰。」他也坦言自己的最大優勢在於外線火力，「雖然新人年還在調整中，但我會持續努力提升穩定性，把命中率練到更好。」

值得一提的是，莊朝勝此次也將與大學隊友李允傑再度並肩作戰，他笑說：「很開心能和小傑再度同隊，他是很出色的射手，每次出手都很有威脅性。我也先向小傑了解了球隊氛圍，知道在這裡自律是基本要求，大家都希望每天能比昨天更好。」

展望新賽季，莊朝勝強調目標要比新人年有更穩定、更好的表現，「修正自己不足之處，強化身體條件，也希望向資深學長們多學習，朝更成熟的後衛邁進。」

獵鷹球團表示，莊朝勝不僅具備潛力與活力，更擁有豐富比賽經驗與大賽抗壓能力，符合球隊追求紀律與進攻多元化的戰術理念。球團期盼他與隊友們互相激勵、共同成長，進一步提升後場競爭力，攜手挑戰更高目標。

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