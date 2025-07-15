快訊

中職／明星賽公布完整名單 全壘打大賽4人退賽補進宋晟睿+陳晨威

「健康典範」55歲男罹肺癌！醫師問診揪元兇 竟是妻太愛抱怨

助理遺孀批冷血霸凌 葉元之直球對決：我絕對不是慣老闆

PLG／充實後場戰力 莊朝勝離開鋼鐵人加入獵鷹

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
莊朝勝加入獵鷹隊。圖／獵鷹隊提供
莊朝勝加入獵鷹隊。圖／獵鷹隊提供

台鋼獵鷹隊今天正式宣布，上賽季高雄鋼鐵人隊後衛莊朝勝加盟，盼能提升後場穩定性，為球隊注入更多年輕活力。

身高176公分的莊朝勝，是政治大學「雄鷹」籃球隊完成UBA公開男一級四連霸的重要功臣，該賽季他場均貢獻8.4分、2.4次助攻、1.8次抄截，三分球命中率達33.3%，四強戰面對世新大學更砍下23分，冠軍戰對健行大學也有17分進帳，能在關鍵時刻屢屢挺身而出，展現出色的大賽抗壓力與進攻破壞力。

去年PLG選秀會中，莊朝勝於第二輪第一順位獲得高雄鋼鐵人青睞，成功踏入職業殿堂，今年轉戰台鋼獵鷹，盼能在新環境中累積更多歷練。

談到加入獵鷹的心情，莊朝勝說：「很高興能來到台鋼獵鷹這個大家庭，團隊競爭力很強，讓人非常期待新賽季的挑戰。」他也坦言自己的最大優勢在於外線火力，「雖然新人年還在調整中，但我會持續努力提升穩定性，把命中率練到更好。」

值得一提的是，莊朝勝此次也將與大學隊友李允傑再度並肩作戰，他笑說：「很開心能和小傑再度同隊，他是很出色的射手，每次出手都很有威脅性。我也先向小傑了解了球隊氛圍，知道在這裡自律是基本要求，大家都希望每天能比昨天更好。」

展望新賽季，莊朝勝強調目標要比新人年有更穩定、更好的表現，「修正自己不足之處，強化身體條件，也希望向資深學長們多學習，朝更成熟的後衛邁進。」

獵鷹球團表示，莊朝勝不僅具備潛力與活力，更擁有豐富比賽經驗與大賽抗壓能力，符合球隊追求紀律與進攻多元化的戰術理念。球團期盼他與隊友們互相激勵、共同成長，進一步提升後場競爭力，攜手挑戰更高目標。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

籃球

延伸閱讀

中職／明星賽公布完整名單 全壘打大賽4人退賽補進宋晟睿+陳晨威

MLB／首輪靠2公分驚險晉級 羅利3輪狂炸54轟稱霸全壘打大賽

MLB／颶風掀翻光芒老闆開發計劃 美媒曝大聯盟主席促兜售球隊

MLB／不擅長計時制全壘打大賽 大谷分析自己優勢在出局制和飛行距離

相關新聞

PLG／充實後場戰力 莊朝勝離開鋼鐵人加入獵鷹

台鋼獵鷹隊今天正式宣布，上賽季高雄鋼鐵人隊後衛莊朝勝加盟，盼能提升後場穩定性，為球隊注入更多年輕活力。

瓊斯盃／兩度重摔報平安 賀博燦笑：幸運我只19歲

中華藍今天碰吞下2連敗的阿聯隊，雖以88：73奪勝，過程並不輕鬆，新星賀博兩度重摔在地，出席記者會時還冰敷脖子，不過他燦...

瓊斯盃／賀家兄弟合轟54分 中華藍擋下阿聯反撲奪第二勝

揮別昨天出現單節僅拿2分、敗給菲律賓隊窘境，中華藍今天瓊斯盃第3戰靠著混血兄弟賀丹和賀博挺身而出，兩人聯手轟下54分，助...

瓊斯盃／新莊體育館成溜冰場 籃協：地貼符合FIBA規定

邁入第44屆的瓊斯盃男籃賽上周六在新莊體育館點燃戰火，但賽會才進行兩天就出現多次球員在罰球線附近滑倒的畫面，地貼問題引起...

亞洲盃女籃／44分大勝印度 中華隊提前登分組龍頭

目標重返亞洲盃女籃一級（A組）的中華隊，雖在飛往深圳參賽前「臨陣換帥」，撤換掉外籍總教練歐森，改由邱啟益率隊出征，不過首...

TPBL／雲豹續約最強外援克羅馬 顏行書透露下季洋將規劃

台啤永豐雲豹今天宣布，已和TPBL聯盟元年「年度得分王」克羅馬（Lasan Kromah）完成續約，雲豹營運長顏行書說：...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。