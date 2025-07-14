瓊斯盃／兩度重摔報平安 賀博燦笑：幸運我只19歲

中華藍今天碰吞下2連敗的阿聯隊，雖以88：73奪勝，過程並不輕鬆，新星賀博兩度重摔在地，出席記者會時還冰敷脖子，不過他燦笑「報平安」，他幽默說自己不像陣中有些老將，「我的感覺很好，幸運的是我只有19歲。」

台美混血的兄弟檔賀丹和賀博今年再度返台，首戰接連上演灌籃秀，今天也挺身而出，弟弟賀博第二節獨拿11分、全場攻下25分，哥哥賀丹攻下全場最高29分、有10分集中在決勝節，助中華藍從1分落後到打出16：0的關門攻勢。

出席記者會時冰敷後頸，賀博表示身體無恙，他笑說：「幸運的是我只有19歲。」他提到這幾場身體強度都很高，隊友們都很努力對抗，有些人還帶傷上陣，瓊斯盃9天8戰對所有球員也都是很大負荷，不過自己沒有問題，他還補充說：「我們有很好的防護員，不用為我擔心。」

第一年接受中華隊外籍教練圖奇指導，賀博特別感謝義大利籍教練教練給的滿滿耐心和信任，讓自己增加很多信心；賀丹附和說，中華隊組成來自四面八方，要整合並不容易，「就像賀博說的，教練很有耐心，對團隊付出很多努力。」

中華藍昨天出戰菲律賓隊，第三節僅得2分種下敗因，今天奪勝對團隊意義重大，賀博也開心團隊打得團結，有強勢收尾，「每場比賽，不管輸或贏，我們都試著成為更好的球隊，今天是很重要一步。」

中華藍教練圖奇提到，賀家兄弟目前需要增加的就是球場上的理解性，不是只求快，需要適應不同節奏，這些都需要時間洗禮，每場比賽都可以看到兄弟倆的成長。

中華藍頭3戰打下2勝1敗戰績，明天壓軸戰將和白隊上演兄弟內戰，賀博直接放話「我們會贏」；圖奇則是喊話請球迷多進場，支持兩支地主球隊。 賀丹（右）和賀博再披中華藍戰袍，雙親都到新莊體育館加油。圖／中華籃協提供

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