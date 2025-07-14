瓊斯盃／賀家兄弟合轟54分 中華藍擋下阿聯反撲奪第二勝

揮別昨天出現單節僅拿2分、敗給菲律賓隊窘境，中華藍今天瓊斯盃第3戰靠著混血兄弟賀丹和賀博挺身而出，兩人聯手轟下54分，助中華藍打出16：0的關門攻勢，終場以88：73擊敗阿聯隊。

首節中華藍在賀丹和韓杰諭連飆三分球下打出15：2的開節攻勢，但主控陳盈駿第一節打不到6分鐘就領到3次犯規，阿聯手感也逐漸加溫，首節打完中華藍領先縮小到25：17。

阿聯第二節連拿5分雖小分差，中華藍靠最資深的劉錚外線破網止血，但團隊進攻仍陷低潮，一度被阿聯逆轉；2分55秒賀博切入得手後重摔，所幸只是虛驚一場，他起身後完成「3分打」，讓中華藍回到34：32領先，接續賀博再罰球取分，加上和哥哥賀丹「連線」成功，個人連拿7分；0.3秒賀博積極爭搶籃板讓他再站上罰球線，2罰俱中下單節就攻下11分，讓中華藍帶著42：40領先進入下半場。

第三節又看賀家兄弟表現，賀博中距離空心破網，賀丹大轉身籃下放進後再飆三分彈，幫助中華藍打出13：4的開節攻勢，領先回到兩位數；阿聯一度回敬7：0攻勢縮小差距，不過林庭謙和劉錚接連進球，林庭謙再助攻給賀博灌籃，中華藍連拿6分穩住領先，三節打完取得63：56優勢。

中華藍第四節第一顆進球就是賀博雙手暴扣，但阿聯飆進外線後追到64：65，哈桑（Abdallah Hassan Hussein）兩罰俱中更讓阿聯反超比分。

中華藍落後之際，賀丹先進外線再快攻突破，個人連拿5分後蔡宸綱籃下也放進，中華藍回到72：66領先；阿聯雖連拿7分再反超比分，但接續得分就停滯，中華藍則是靠林庭謙、賀丹連拿8分帶動一波16：0的關門攻勢，最終就以88：73留下勝利。

賀丹和賀博今天各有29分和25分表現，林庭謙13分，成中華藍止敗功臣。

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