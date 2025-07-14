瓊斯盃／新莊體育館成溜冰場 籃協：地貼符合FIBA規定

邁入第44屆的瓊斯盃男籃賽上周六在新莊體育館點燃戰火，但賽會才進行兩天就出現多次球員在罰球線附近滑倒的畫面，地貼問題引起討論；今天中華籃球協會副秘書長張承中說明，瓊斯盃使用的地貼規格、防滑係數都符合FIBA（國際籃球總會）規定，籃協聽到聲音後也做出回應，昨天連夜趕工改變地貼形狀，「當然球員的安全為第一位，願意檢討改進。」

張承中提到，FIBA針對地貼的規格、防滑係數都有要求，國內職籃PLG沒有規定，但四隊都有默契，防滑地貼是類似，籃協這次舉辦瓊斯盃和國內聯盟使用的地貼也相同，他強調說：「符合FIBA規定，防滑係數也夠，甚至用的是FIBA建議的之一。」

張承中不諱言，罰球圈是否適合貼地貼可以討論，「國內兩大職籃都不貼，FIBA規定是事前申請核准就可以使用。瓊斯盃是歷史悠久的賽事，很多事情是依循往例，所以有貼地貼。」他表示籃協已檢討改進，昨天就連夜趕工改變地貼形狀，將面積降到最小，並搭配其他配套措施，包括請球員和場邊觀眾過腳墊來降低溼度，每場比賽暫停、節間休息也加強拖地，確保場地乾燥。

地貼符合FIBA規定卻有許多球員滑倒，張承中坦言原因難說，「可能是汗水，可能比較潮濕，具體精確的原因說不準，能做的是立刻盡量改進。」他強調球員安全第一，罰球圈適不適合有地貼、罰球圈以外的地貼是否應該存在，都可討論，籃協也願意檢討改進，盡量避免滑倒狀況再出現。

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