亞洲盃女籃／44分大勝印度 中華隊提前登分組龍頭

目標重返亞洲盃女籃一級（A組）的中華隊，雖在飛往深圳參賽前「臨陣換帥」，撤換掉外籍總教練歐森，改由邱啟益率隊出征，不過首戰大勝大溪地隊，今天面對印度隊才打半場就取得20分領先，終場以83：39奪下2連勝，提前鎖定分組龍頭，直接晉級4強。

中華隊今天首節前段被印度隊緊咬比分，不過12：10後打出7：0攻勢，首節打完取得19：10領先。

第二節陳薇安率先破網的三分球讓中華隊領先擴大到兩位數，林文佑追加外線後籃下也得手，中華隊打出跨節14：0猛攻，優勢擴大到26：10；中華隊單節限制印度隊只拿9分，半場打完握有39：19的絕對領先。

中華隊第三節再打出18：10的單節攻勢，領先持續擴大，最終就以83：39的大幅差距迎接連勝。

中華隊全員上陣都有得分，林育庭13分最高，陳晏宇10分。

亞洲盃B級共8隊，分組賽分成兩組，中華隊和大溪地、印度和哈薩克隊同組，目標分組第一直接晉級4強賽；昨天首戰中華隊以122：38大勝大溪地隊，今天再擊敗印度隊，明天下午4點半和哈薩克隊進行分組最終戰；由於昨天印度隊以85：68擊敗哈薩克隊，2連勝的中華隊等於提前登上分組龍頭，明天和哈薩克隊交手完將有3天休息時間，19日進行4強賽，20日冠軍賽搶唯一回到A級的資格。 中華隊教練邱啟益。圖／取自FIBA官網 中華隊彭曉彤（中）突破雙人防守。圖／取自FIBA官網 中華隊彭詩晴（右）。圖／取自FIBA官網 中華隊彭詩晴（中）。圖／取自FIBA官網 中華隊亞洲盃取得2連勝。圖／取自FIBA官網

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