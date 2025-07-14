快訊

台美關稅還沒開獎 國安基金委員會議決定續留場內護盤

亞洲盃女籃／44分大勝印度 中華隊提前登分組龍頭

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華隊林育庭（右）切入。圖／取自FIBA官網
中華隊林育庭（右）切入。圖／取自FIBA官網

目標重返亞洲盃女籃一級（A組）的中華隊，雖在飛往深圳參賽前「臨陣換帥」，撤換掉外籍總教練歐森，改由邱啟益率隊出征，不過首戰大勝大溪地隊，今天面對印度隊才打半場就取得20分領先，終場以83：39奪下2連勝，提前鎖定分組龍頭，直接晉級4強。

中華隊今天首節前段被印度隊緊咬比分，不過12：10後打出7：0攻勢，首節打完取得19：10領先。

第二節陳薇安率先破網的三分球讓中華隊領先擴大到兩位數，林文佑追加外線後籃下也得手，中華隊打出跨節14：0猛攻，優勢擴大到26：10；中華隊單節限制印度隊只拿9分，半場打完握有39：19的絕對領先。

中華隊第三節再打出18：10的單節攻勢，領先持續擴大，最終就以83：39的大幅差距迎接連勝。

中華隊全員上陣都有得分，林育庭13分最高，陳晏宇10分。

亞洲盃B級共8隊，分組賽分成兩組，中華隊和大溪地、印度和哈薩克隊同組，目標分組第一直接晉級4強賽；昨天首戰中華隊以122：38大勝大溪地隊，今天再擊敗印度隊，明天下午4點半和哈薩克隊進行分組最終戰；由於昨天印度隊以85：68擊敗哈薩克隊，2連勝的中華隊等於提前登上分組龍頭，明天和哈薩克隊交手完將有3天休息時間，19日進行4強賽，20日冠軍賽搶唯一回到A級的資格。

中華隊教練邱啟益。圖／取自FIBA官網
中華隊教練邱啟益。圖／取自FIBA官網
中華隊彭曉彤（中）突破雙人防守。圖／取自FIBA官網
中華隊彭曉彤（中）突破雙人防守。圖／取自FIBA官網
中華隊彭詩晴（右）。圖／取自FIBA官網
中華隊彭詩晴（右）。圖／取自FIBA官網
中華隊彭詩晴（中）。圖／取自FIBA官網
中華隊彭詩晴（中）。圖／取自FIBA官網
中華隊亞洲盃取得2連勝。圖／取自FIBA官網
中華隊亞洲盃取得2連勝。圖／取自FIBA官網

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

籃球

延伸閱讀

富邦、中信擬插旗金融特區 印度官員：台印合作互補互惠

棒球／史上首次！三級棒球中華隊成軍誓師 「台灣隊長」陳傑憲來打氣

排球／U19世青賽連過天龍陣 中華女排收穫滿滿

棒球／「中華隊終於有了家！」辜仲諒宣布亞太成國家訓練基地

相關新聞

亞洲盃女籃／44分大勝印度 中華隊提前登分組龍頭

目標重返亞洲盃女籃一級（A組）的中華隊，雖在飛往深圳參賽前「臨陣換帥」，撤換掉外籍總教練歐森，改由邱啟益率隊出征，不過首...

TPBL／雲豹續約最強外援克羅馬 顏行書透露下季洋將規劃

台啤永豐雲豹今天宣布，已和TPBL聯盟元年「年度得分王」克羅馬（Lasan Kromah）完成續約，雲豹營運長顏行書說：...

瓊斯盃／第三節僅拿2分 中華藍進攻當機遭菲律賓逆轉

面對強敵菲律賓隊，中華藍今天瓊斯盃第二戰打出漂亮開局，前5分鐘讓菲律賓得分掛蛋，但第三節自己進攻當機，單節只拿下2分，最...

瓊斯盃／中華白進攻當機 不敵巴林吞首敗

中華白瓊斯盃第二戰面對巴林隊，首節在6記三分彈加持下取得領先，但之後三節都出現進攻當機狀況，第四節更被巴林打出一波15：...

女籃亞洲盃／臨陣換帥第一戰 中華隊破百狂電大溪地

目標重返亞洲盃女籃一級（A組）的中華隊，雖出現「臨陣換帥」風波，出發前撤換掉外籍總教練歐森，改由邱啟益率隊出征，不過今天...

瓊斯盃／賀博稱沒看過哥哥如此灌籃演出 賀丹：這只是一部分

瓊斯盃中華藍隊今天在首場比賽遭遇澳洲，在雙方實力有段落差下，最終中華藍在全隊12人都有得分紀錄下，以34分差距贏球，賽後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。