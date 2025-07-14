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TPBL／雲豹續約最強外援克羅馬 顏行書透露下季洋將規劃

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
雲豹和克羅馬續約。圖／雲豹提供
雲豹和克羅馬續約。圖／雲豹提供

台啤永豐雲豹今天宣布，已和TPBL聯盟元年「年度得分王」克羅馬（Lasan Kromah）完成續約，雲豹營運長顏行書說：「選擇繼續跟克羅馬合作的關鍵，就是他過去兩季跟我們本土球員的磨合、溝通都非常融洽，而且他在場上攻防兩端貢獻也無庸置疑，期待他回歸能幫助新賽季雲豹展現更強悍的競爭力！」

即將與雲豹攜手邁入第3季的克羅馬表示，合作第一季印象相當深刻，尤其拿下總冠軍，對自己和球隊來說都是非常特別的回憶，雖然去年最終沒能如願，但大家整季都全力以赴，為每一位隊友都感到驕傲。

克羅馬對球隊未來充滿信心，「經歷過去這一年磨合下，我相信很多球員在下賽季會有明顯進步，並且在球隊中扮演更重要角色，很期待看到我們年輕球員的成長與表現，接下來我的目標就是盡我所能，幫助球隊重返季後賽，並再次挑戰冠軍，希望球迷們今年也能繼續為我們加油，真的非常期待能在主場見到大家！」

克羅馬加盟雲豹後，首年就幫助球隊奪下隊史首冠，並榮膺T1聯盟「年度最佳外援」、「年度得分王」、「年度第一隊」等多項個人榮耀，上季持續自身在攻防兩端的影響力，繳出23.2分7.6籃板5.9助攻2.8抄截的全能數據，除了成功連莊得分王、抄截王、第一隊等殊榮，也成為TPBL聯盟史上首位500分達標的球員。此外，他也是聯盟單場助攻、抄截紀錄保持人。

顏行書認為，克羅馬除了個人能力出色，與隊友間的擋拆配合也很到位，無論是在日常訓練或是正式比賽中，更都會主動激勵隊友，並帶領陣中年輕球員一起成長，這是他與其他洋將最大的差異。

確定與克羅馬續約後，顏行書也透露下季洋將規劃方向，他說：「我們會跟總教練人選一併做考量，基本上我們還是會以尋找兩名大洋將的方向去進行，然後搭配克羅馬，第四名洋將屆時將按照總教練需求做決定，當然這都會針對我們本土陣容所需去做安排，不一樣的洋將組合就會有不一樣的新氣象，請大家拭目以待。」

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