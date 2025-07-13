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瓊斯盃／第三節僅拿2分 中華藍進攻當機遭菲律賓逆轉

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
瓊斯盃第二日賽程吸引幾乎滿場的球迷進場。圖／中華籃協提供
瓊斯盃第二日賽程吸引幾乎滿場的球迷進場。圖／中華籃協提供

面對強敵菲律賓隊，中華藍今天瓊斯盃第二戰打出漂亮開局，前5分鐘讓菲律賓得分掛蛋，但第三節自己進攻當機，單節只拿下2分，最終以56：67吞敗，無緣完成2連勝。

菲律賓第一節「慢熱」，前9投都落空，讓中華藍打出10：0的開節攻勢，直到3分21秒才靠罰球得分開張；且中華藍替補出賽的林秉聖一上場先切入得手再投進三分球，個人連拿5分助隊拉開到17：3優勢，首節打完也握有19：7領先。

第二節菲律賓進攻加溫下縮小比數，不過9.7秒米勒（Ian Bennet Miller）封阻中華藍外籍生阿拉薩領到第4犯，阿拉薩2罰都把握，讓中華藍帶著35：28領先進入下半場。

中華藍第三節進攻當機，開節前8分鐘得分都掛蛋，前13次出手全落空，單節只靠罰球拿下2分，反讓拿下26分的菲律賓取得54：37領先。

第四節林庭謙雖找回準星，陳冠全也飆進三分彈，無奈第三節造成的差距過大，最終中華藍仍以56：67吞下本屆賽會首敗。

菲律賓找來的前NBA球星羅伯森（André Roberson）繳出17分、19籃板，中華藍只有陳盈駿的14分達兩位數。

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