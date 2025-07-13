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瓊斯盃／中華白進攻當機 不敵巴林吞首敗

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
江均（左）灌籃遭犯規。圖／中華籃協提供
江均（左）灌籃遭犯規。圖／中華籃協提供

中華白瓊斯盃第二戰面對巴林隊，首節在6記三分彈加持下取得領先，但之後三節都出現進攻當機狀況，第四節更被巴林打出一波15：0猛攻，讓中華白以63：71吞下首敗。

開賽前5分鐘中華白僅有陳將双「3分打」取分，陷入3：9落後，不過谷毛唯嘉兩邊底角外線接連得手、郭俊言快攻暴扣，接續黃宙騏和劉丞勳也連飆三分彈，中華隊打出14：0攻勢反超；中華白火力持續輸出，大學旅美的林現惟先投進弧頂打三分球再助攻給江均投進底角外線，助隊首節打完取得25：17領先。

中華白首節三分球11投6中，第二節在江均罰球取分後領先更達兩位數，但之後就陷入進攻低潮，外籍生丁恩迪籃下大好機會灌籃失手、黃宙騏切入「放槍」，反讓巴林打出8：2的逆轉攻勢。中華隊直到1分53秒才靠黃宙騏投進外線終結超過7分鐘的得分荒，劉丞勳底角外線破網助隊35：35追平，不過巴林馬上回敬外線，帶著3分優勢進入下半場。

第三節兩隊命中率都不佳，中華白節末雖追平比分，但巴林的歸化前鋒桑普森（Jakarr Sampson）飆進壓哨三分蛋，助巴林帶著49：46領先進入第四節。

江均第四節率先投進的三分彈讓中華白再度追平，但中華白超前仍差一步，55：55平手之際被巴林打出一波15：0攻勢拉開差距，儘管暫停後陳將双連續飆進2記外線、林現惟2罰俱中也為時已晚，最終巴林就以71：63帶走勝利。

巴林得分集中在桑普森和拉希德（Mustafa Rashed）身上，兩人分別攻下28分和18分；中華白全員上陣、10人有得分紀錄，不過只有陳將双10分達兩位數。

中華白教練楊宜峰提到，今天前三節的防守都還可以，「第四節後段一些防守，球員沒有做很好，造成對手命中率比較高。球員很想贏球，第一節節奏好，沒辦法得分後做得比較不好，比賽中有轉換快攻的話是有機會贏球，球場上球員想表現，防守策略沒執行到位，輸掉這場比賽。」

江均形容今天是「應該拿下的勝利」，但很多東西沒有執行到教練的東西，太多自己想法、缺乏溝通，希望後續6場可以愈打愈好。

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