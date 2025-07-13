女籃亞洲盃／臨陣換帥第一戰 中華隊破百狂電大溪地

目標重返亞洲盃女籃一級（A組）的中華隊，雖出現「臨陣換帥」風波，出發前撤換掉外籍總教練歐森，改由邱啟益率隊出征，不過今天碰實力有段落差的大溪地隊沒遇阻礙，第一節就奠定兩位數領先優勢，終場寫下122：38大勝。

中華隊上屆亞洲盃在A組墊底遭到「降級」，首度絡到B組（二級），今年在歐森領軍下從B組資格賽出線，但瓊斯盃先輸給「學妹」世大運培訓隊，再慘敗南韓國家隊30分，儘管瓊斯盃最終戰擊敗日本隊，歐森仍因「溝通不良」遭撤換兵符。

臨陣換帥的中華隊今天迎接B級首戰，面對大溪地點點開花，第一節就以29：14領先，第二節更打出34：5的兇猛單節攻勢，第三節同樣灌進34分，最終就以122：38迎接首場勝利。

中華隊點點開花，12人上場都有得分紀錄、7人得分兩位數，黃鈴娟三分球7投6中飆進18分最高，廖瑋晴13分、10籃板，陣中最資深的旅外後衛彭詩晴8分、10助攻。

中華隊亞洲盃B級共8隊，分組賽分成兩組，中華隊今天起依序和大溪地、印度和哈薩克隊交手，目標分組第一直接晉級19日的4強賽，再尋求20日的冠軍賽搶下唯一一張回到A級的門票。 中華隊輕取大溪地。圖／取自FIBA官網 接下中華隊總教練兵符的邱啟益。圖／取自FIBA官網

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