瓊斯盃／賀博稱沒看過哥哥如此灌籃演出 賀丹：這只是一部分

瓊斯盃中華藍隊今天在首場比賽遭遇澳洲，在雙方實力有段落差下，最終中華藍在全隊12人都有得分紀錄下，以34分差距贏球，賽後總教練圖奇表示，中華藍與澳洲並沒有那麼大的差距，而是球員有達到賽前要求的策略，才能取得這樣的成果。

中華藍今天面對澳洲在首節就火力全開，不僅賀家兄弟賀丹、賀博在上半場就輪番轟炸籃框，團隊外線砲火也是相當兇猛，幫助中華藍一度取得48分的領先優勢，最終也以34分差距取勝，順利取得瓊斯盃開門紅。

對於賽事首戰就大勝對手，中華藍總教練圖奇表示，這是他第二年執教瓊斯盃，球員對於體系也都更加熟悉，這讓他會以高標準來要求選手，「瓊斯盃是一個高強度比賽，九天要打八場，今天每個球員上場都有達到設定，讓對手失誤26次，並不是我們跟他們有那麼大差距，而是我們有做到賽前要求的，才能取得這樣的成果。」

而賀丹今天首節就多次轟炸籃框，賽後還被弟弟賀博笑稱沒看過哥哥有這樣兇猛的灌籃表現，兩人今天也分別有8分、8籃板與16分演出，對於弟弟的說法，賀丹則說：「這只是我其中一項今年有提升的，也期待展現更多面向給大家看。」

至於林秉聖在日前結束在浙江的演講活動後，昨天晚間才抵台，並在今天就加入球隊訓練，最終他也繳出14分、6助攻、4抄截演出，他說：「今天是非常好的比賽，時隔一年回來打瓊斯盃，把一些細節做好，下半場其實我們總比數是輸球，後面還有很多強勁的對手，把小細節做好才能有來有往。」

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