快訊

新北新店鐵皮工廠火警濃煙沖天 近百消防員搶救…雙和也聞到燒焦味

瓊斯盃／賀丹、賀博輪番暴扣轟炸 中華藍大勝澳洲34分

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
賀博不僅在三分線外開火也有雙手暴扣演出。記者陳正興／攝影
賀博不僅在三分線外開火也有雙手暴扣演出。記者陳正興／攝影

瓊斯盃男子組賽事今天在新莊體育館點燃戰火，中華藍在首場比賽就靠著進攻火力大放送嗨翻全場，不僅賀家兄弟賀丹賀博在上半場就輪番轟炸籃框，團隊外線更是火力全開，最終在全隊12人都有得分紀錄下，中華藍就以90：56輕取澳洲，收下賽事首勝。

中華藍今天首節就火力全開，單節狂飆6記三分球，賀家兄弟賀丹、賀博更是輪番暴扣轟炸籃框，幫助中華藍在首節就取得32：6的大幅領先，第二節中華藍替補球員上陣後也延續進攻火力，包括林秉聖屢屢在三分線外開砲，並且有一次背後傳球給阿拉薩完成暴扣的演出，上半場打完中華藍也取得54：16領先。

下半場中華藍隊也持續擴大領先差距，不過澳洲也在第四節慢慢找回進攻手感，第四節剩下8分32秒時，中華藍蔡宸綱三分球命中後，團隊12人皆有得分紀錄，最終中華隊也以34分差距收下本屆賽事首勝。

中華藍隊首戰以賀博16分表現最佳，林秉聖則有14分、6助攻、4抄截，林庭謙11分，賀丹、劉錚、蔡宸綱則是各得8分。

林秉聖（右）上半場攻守表現亮眼。記者陳正興／攝影
林秉聖（右）上半場攻守表現亮眼。記者陳正興／攝影
賀丹上半場就頻頻上演灌籃美技。記者陳正興／攝影
賀丹上半場就頻頻上演灌籃美技。記者陳正興／攝影

🔥嘖嘖募資倒數！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

賀博 賀丹 籃球 瓊斯盃 林秉聖 林庭謙 劉錚

延伸閱讀

雙北瓊斯盃／賀家兄弟灌籃投射 帶領中華大幅領先

瓊斯盃 ／台灣隊長劉錚期待打中華隊 為亞洲盃男籃賽暖身

籃球／準備好了！林秉聖想打瓊斯盃、亞洲盃 上次看到手癢

籃球／遭李芷霖指控拍不雅照 林庭謙3點聲明回應：非本人行為

相關新聞

瓊斯盃／賀博稱沒看過哥哥如此灌籃演出 賀丹：這只是一部分

瓊斯盃中華藍隊今天在首場比賽遭遇澳洲，在雙方實力有段落差下，最終中華藍在全隊12人都有得分紀錄下，以34分差距贏球，賽後...

瓊斯盃／賀丹、賀博輪番暴扣轟炸 中華藍大勝澳洲34分

瓊斯盃男子組賽事今天在新莊體育館點燃戰火，中華藍在首場比賽就靠著進攻火力大放送嗨翻全場，不僅賀家兄弟賀丹、賀博在上半場就...

瓊斯盃／賀家兄弟灌籃投射 帶領中華大幅領先

雙北瓊斯盃晚上由中華藍對戰澳洲，中華藍賀丹、賀博雙人接力灌籃、投射，屢屢建功發，讓中華隊遙遙領先澳洲隊，籃球美技讓現場掌...

瓊斯盃／度過開賽亂流退馬來西亞 中華白盼逆境中更團結

瓊斯盃中華白隊今天在首戰面對馬來西亞，儘管上半場一度落後，但靠著下半場防守加壓以及團隊6人得分上雙逆轉戰局，教練楊宜峰表...

籃球／2025運動好日子FUN運動夏令營 打造籃球與主播訓練創新營隊

由威運科技主辦的「2025運動好日子・FUN運動夏令營」，第一梯次已於7月11日（週五）在東吳大學圓滿落幕。這場為期五天...

瓊斯盃／中華白火力全開 得分點多點炸射

雙北威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽男子組賽事今天在新莊體育館點燃戰火，中華白隊在首場比賽面對馬來西亞，儘管在首節開打後一度出現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。