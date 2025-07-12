瓊斯盃／賀丹、賀博輪番暴扣轟炸 中華藍大勝澳洲34分

瓊斯盃男子組賽事今天在新莊體育館點燃戰火，中華藍在首場比賽就靠著進攻火力大放送嗨翻全場，不僅賀家兄弟賀丹、賀博在上半場就輪番轟炸籃框，團隊外線更是火力全開，最終在全隊12人都有得分紀錄下，中華藍就以90：56輕取澳洲，收下賽事首勝。

中華藍今天首節就火力全開，單節狂飆6記三分球，賀家兄弟賀丹、賀博更是輪番暴扣轟炸籃框，幫助中華藍在首節就取得32：6的大幅領先，第二節中華藍替補球員上陣後也延續進攻火力，包括林秉聖屢屢在三分線外開砲，並且有一次背後傳球給阿拉薩完成暴扣的演出，上半場打完中華藍也取得54：16領先。

下半場中華藍隊也持續擴大領先差距，不過澳洲也在第四節慢慢找回進攻手感，第四節剩下8分32秒時，中華藍蔡宸綱三分球命中後，團隊12人皆有得分紀錄，最終中華隊也以34分差距收下本屆賽事首勝。

中華藍隊首戰以賀博16分表現最佳，林秉聖則有14分、6助攻、4抄截，林庭謙11分，賀丹、劉錚、蔡宸綱則是各得8分。 林秉聖（右）上半場攻守表現亮眼。記者陳正興／攝影 賀丹上半場就頻頻上演灌籃美技。記者陳正興／攝影

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