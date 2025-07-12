瓊斯盃／度過開賽亂流退馬來西亞 中華白盼逆境中更團結

瓊斯盃中華白隊今天在首戰面對馬來西亞，儘管上半場一度落後，但靠著下半場防守加壓以及團隊6人得分上雙逆轉戰局，教練楊宜峰表示，中華白的重點就是培育接班球員，因此今天讓12名球員輪番上陣，儘管剛開賽時還在磨合，但如何在逆境中變得更團結，將是這支球隊的重要課題。

中華白今天碰上馬來西亞國家隊，儘管在首節因為籃板失守一度讓馬來西亞取得領先，不過接下來三節中華白不僅進攻火力逐步加溫，還靠著防守讓馬來西亞下半場合計僅有17分進帳，最終也以15分差距取勝。

對於今天開賽一度落後，教練楊宜峰表示，上半場球隊還在磨合，不過隨著防守加壓將分數追上，最終才能贏下這場比賽，「中華白都是培育接班的人才，並且由圖奇教練藍、白一起訓練，我也是在學習，希望這個體系延續下去。一開始大家可能還是有些不熟悉，但每場比賽都要變得更熟悉，尤其如何在逆境中變得更團結是最重要的。」

至於拿下10分、6助攻的主控谷毛唯嘉則說：「今天比賽是白隊第一場，剛上去大家還在熟悉比賽感覺，我們只有兩周訓練時間，需要好的提醒和溝通，幫大家把擬定好的策略執行好，很多人都是第一次當隊友，所以不要吝嗇講話，互相提醒，五個人好才會有好表現，最重要就是溝通。」

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