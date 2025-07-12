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籃球／2025運動好日子FUN運動夏令營 打造籃球與主播訓練創新營隊

聯合報／ 記者王樹衡／台北即時報導
2025運動好日子FUN運動夏令營，結合籃球與主播訓練的創新營隊。主辦單位提供
2025運動好日子FUN運動夏令營，結合籃球與主播訓練的創新營隊。主辦單位提供

由威運科技主辦的「2025運動好日子・FUN運動夏令營」，第一梯次已於7月11日（週五）在東吳大學圓滿落幕。這場為期五天、結合籃球與主播訓練的創新營隊，讓來自不同學校的小學員們完成了一場「運動×口語」的進化之旅。

●他們不是天才，但五天後，變得很不一樣

2025運動好日子・FUN運動夏令營第一梯次結業，孩子從球場走進主播台，笑聲與掌聲中大膽綻放自信。

「教練，我真的投進了耶！」

「我竟然敢在麥克風前講話了耶！」

在結業那天下午，一位小五的男孩這樣說。

●不是「會打球」的孩子，而是「敢嘗試」的孩子

每天上午，籃球場成了最熱鬧的地方。無論是剛學會拍球的小白，還是已經能單手上籃的高手，都在教練劉靖的指導下獲得適切訓練。

一位家長感動地在臉書留言：「兒子過去連球都不敢投，結果第三天就進了兩球！而且回家還會示範動作，眼睛發亮地說：『我有在進步耶！』」

第五天的分組對抗賽中，更有孩子投進人生第一顆三分球，全場歡呼！這場比賽，不只是輸贏，而是許多孩子第一次感受到「運動」其實可以這麼有趣。

●他們不是主播，但很可能會因此愛上說話

下午的教室裡，沒有課本，只有麥克風、鏡頭和想像力。孩子們從新聞主播劉方慈的聲音訓練、英語主播Ken李顗恩與Kirby馮楷富的雙語播報，到體育主播王人瑞帶來的Curry三分球解說練習，一步步走進「主播」這個角色。

還有孩子扮演小記者，大膽訪問「哆啦A夢」、「皮卡丘」、「Jisoo」，練習面對鏡頭說話、即席提問，最後還剪出屬於自己的小短片。

有學員回饋：「原本在學校連自我介紹都會緊張，這幾天卻可以站上台，還播報整段新聞，超有成就感！」

●教學有溫度，支持有深度

威運科技營運團隊表示：「我們不想只教技巧，更想給孩子一種感覺：上台說話其實可以不害怕，打籃球也不是高手的專利，每一位孩子都可以進步、都值得被鼓勵。」

本梯次營隊也獲得怡凌公司全力贊助支持。董事長蔡明宏表示：「我很羨慕這些孩子，小學就能體驗這麼完整的課程。我相信，比起填鴨式學習，這樣的營隊才是真正陪伴孩子成長的最佳方式。」

一場夏令營，也許不能讓每個孩子成為小巨星，但它可以讓一個不敢說話、不會投籃的孩子，勇敢跨出第一步。

2025運動好日子FUN運動夏令營，結合籃球與主播訓練的創新營隊。主辦單位提供
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