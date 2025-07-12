瓊斯盃／中華白6人得分上雙 退馬來西亞國家隊奪首勝

雙北威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽男子組賽事今天在新莊體育館點燃戰火，中華白隊在首場比賽面對馬來西亞，儘管在首節開打後一度出現亂流陷入落後，但後三節中華白在防守端持續加壓，進攻端也逐漸找到手感，最終以78：63拿下勝利。

中華隊白隊今年匯集國內與旅外年輕好手，包括林彥廷、陳將双、葉惟捷、林現惟、黃宙騏等CBA與旅美小將，另外還包括今年將向職籃選秀發起挑戰的劉丞勳、曾信武。

而今天的首場比賽，中華白對上馬來西亞國家隊，在首節開打後中華白雖然靠著林彥廷與曾信武的活躍表現一度取得領先，不過在該節中段換上替補球員後卻出現進攻當機的狀況，讓馬來西亞超前比分，上半場打完也以4分落後。

易籃後中華白不僅找回進攻手感，還在防守端持續對馬來西亞加壓，讓馬來西亞單節僅有10分進帳，成功逆轉戰局，儘管第四節初馬來西亞再度將差距縮小，不過中華白在江均的兩顆三分球助拳下，在比賽最後4分鐘又取得12分領先，最終中華白也以15分差距拿下勝利。

中華白今天展現多點開花的攻勢，6人得分上雙，其中丁恩迪拿下12分、16籃板，林現惟則有11分，谷毛唯嘉10分、6助攻，陳將双、林彥廷、江均也有10分進帳。

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