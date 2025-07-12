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籃球／女籃教頭歐森遭陣前換帥 張承中：文化差異與溝通不良

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
中華籃協副秘書長張承中說明女籃總教練歐森遭到撤換一事。記者陳正興／攝影
中華籃協副秘書長張承中說明女籃總教練歐森遭到撤換一事。記者陳正興／攝影

中華女籃在昨天啟程參加亞洲盃二級賽事，不過在出發前夕卻傳出總教練歐森遭到陣前換帥的狀況，中華籃協副秘書長張承中在今天證實，由於文化差異和溝通不良等問題，在瓊斯盃結束後於7月7日召開選訓會議，決定讓歐森卸下總教練職務，由原助理教練邱啟益擔任執行教練。

中華女籃在去年9月找來歐森執掌兵符，目標是幫助中華女籃重返亞洲盃一級，不過在瓊斯盃以不盡理想的第4名作收後，卻傳出歐森在前往香港辦簽證為亞洲盃進行準備時，中華籃協卻召開選訓會議撤換歐森教練職務的消息，而今天中華籃協也證實這項消息。

中華籃協副秘書長張承中坦言，這半年來從蒙古資格賽、日本移訓到瓊斯盃，女籃團隊確實出現一些問題，「包括文化差異、對於籃球哲學認知，確實有水土不服和溝通不良，包含到瓊斯盃球員定位、上場、戰術、策略，團隊溝通出現問題，這問題是這半年慢慢浮現，到瓊斯盃變比較嚴重，瓊斯盃後變得很急迫，因為馬上就要打亞洲盃。」

張承中透露，籃協在7月7日召開選訓會議檢討瓊斯盃表現，女籃隊中也有5名成員列席，並針對球隊狀況作出急迫且不得已的決定，那就是讓歐森卸下教練職務，在歐森回到台灣後他也與之溝通相關決議以及後續合約問題「歐森在得知消息後，部分了解，部分不認同，我們也會討論接下來後續處理。」

對於歐森被卸下總教練一事，導致領隊陳立宗、選訓委員都受到外界質疑，張承中強調陳立宗並沒有參與選訓會議，也不干涉任何決定，並非外界所傳主導換帥一事，「至於選訓委員都是女籃前輩，他們做這決定也是為女籃好，不得已的，這決定沒有想要害人，選訓委員也受到批評，他們都是會到現場看訓練，比賽也會看，不要太苛責他們。」

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邱啟益 籃球 瓊斯盃 歐森

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