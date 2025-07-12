勇闖大陸籃壇 林秉聖給年輕球員建議：CBA高強度、心態要武裝好

台灣籃球運動員林秉聖曾經歷CBA（中國男子籃球職業聯賽）選秀落選，經過5年努力，終於在去年加盟浙江廣廈隊，並在今年5月隊伍奪下首個總冠軍的比拚上扮演關鍵力量。他認為CBA賽事強度高於台灣聯賽，他會告訴想挑戰CBA的台灣年輕籃球員，除了要隨時準備好（上場），心態也要武裝好。

第8屆海峽兩岸青年發展論壇7月10日至15日在浙江杭州及嘉興、寧波、溫州、金華等地舉辦，林秉聖在11日上午舉行的開幕式上進行主旨演講。

林秉聖回憶，由於籃球是一項非常需要身體天賦的運動，自己從小因為身材瘦弱一直不被看好，大學時期，教練也曾認為他畢業後想打入CBA的人生方向是癡人說夢。2019年，在還沒有經紀人與團隊的狀況下首次踏上CBA選秀之旅，嚐到落選的滋味，但他心中一直記得時任中國籃球協會主席姚明的鼓舞，「落選只是逗號，而不是結束」，他也深信自己的努力不會僅止於此。

「我不服」成為他繼續努力的動力。林秉聖之後2年留在大陸二級籃球聯賽NBL（全國男子籃球聯賽）發展，後又在疫情3年期間回台灣加盟TI聯盟。2024年，他重新挑戰CBA舞台，在選秀會第一輪第四順位被浙江廣廈選中，成功圓夢。當年他已28歲，成為媒體口中的「大齡新秀」，或者有人叫他「最老菜鳥」。

浙江廣廈在今年5月收獲隊史首座CBA總冠軍，林秉聖無疑是關鍵力量。他在總決賽G4單場狂砍22分，獲封「林來瘋」，G6在關鍵時刻命中的一記底角三分球，更鎖住封王定局，「這顆三分球其實不是意外，是平時的努力」。他也鼓勵年輕人要將失敗轉化為動力，永不放棄，直到成功，「我很感激曾經做夢的自己，也希望大家不要畫地自限，要勇敢築夢」。

林秉聖是繼林志傑、吳岱豪、劉錚後，浙江廣隊史第4位台將。他表示，自己親身在浙江體驗到，這裡有最強的球隊、最強又最暖的隊友、以及超「挺」的球迷。他也形容在CBA築夢道路上「體驗感十足」，可以享受大陸各地美食、美景與人文特色，讓內心更加開闊，得以從容應對挑戰。

林秉聖受訪時談到，CBA強度高於台灣聯賽，他會告訴想到大陸打球的年輕運動員「要隨時準備好」，不僅是對強度的適應，由於CBA好手非常多，能蹦能跳、身體素質非常好，可能會遇到上不了場，或者隊內競爭的環節，更重要的是將自己的心態武裝好。同時在團練之外自主加練，努力增進自己。

談及兩岸體育交流，林秉聖說，希望有更多台灣好手可以一起到CBA奮鬥，讓這個聯賽打得更好。他也認為民間可以多辦一些比賽，讓雙方相互學習、交流，並建議要讓台灣民眾更加認識和認可CBA。 台灣籃球運動員林秉聖歷經選秀落選，經過5年努力，終於在去年加盟浙江廣廈隊，並在今年5月隊伍奪下隊史首冠的比拚上扮演關鍵力量。記者陳宥菘／攝影

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