TPBL／拚冠目標不變 夢想家續約忻沃克

福爾摩沙夢想家球團今天正式宣布與忻沃克（Randall Walko）完成續約，延續過去在防守端的穩定發揮與戰術價值，並進一步強化球隊輪替深度，迎接全新挑戰。

忻沃克自2020–21年賽季踏上台灣職籃舞台，首年榮獲聯盟年度最佳第六人，成為備受矚目的華裔新秀。儘管曾因傷勢缺席2022–23整個賽季，但隔年重返夢想家後迅速找回節奏，以穩健的防守表現獲選2023–24年度防守第一隊與年度第二隊，充分展現影響力與戰力價值。

身為球隊防守端的重要核心，忻沃克具備優異的對位能力與敏捷身手，並持續展現快速切入與穩定的外線火力；2024–25賽季中，他多次在輪替陣容中扮演關鍵角色，不僅能有效調節場上節奏、支援攻防轉換，更憑藉成熟的戰術理解與執行力，成為教練團倚重的戰力之一。

忻沃克說：「能夠與這群隊友再度並肩作戰，我感到非常興奮。雖然上個賽季我們沒能達到預期的成果，但這些經驗只是通往目標過程中的墊腳石，我們會繼續全力以赴，讓支持我們的球迷感到驕傲。夢想家的目標始終是總冠軍，我也期待新賽季我們能夠一起實現更好的結果。」

夢想家總經理韓駿鎧表示，忻沃克是球隊防守體系中穩定的支柱，在對位、輪轉與壓迫上的表現到位，展現高水準的執行力，「我們很高興他能續留團隊中，也相信他將持續為球隊注入更多能量。」

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