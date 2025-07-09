快訊

遺憾！新店廣興橋救溺搜救艇翻覆意外 消防員殉職今再添1人

限貸令發酵！李同榮：下半年房市將出現「九大慘狀」

最大星巴克、博客來書店長相曝光 DREAM PLAZA內部空間進駐品牌搶先看

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／網羅B.League冠軍名教頭 國王目標直指3連霸

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
派翠克成為國王隊新任總教練。圖／國王隊提供
派翠克成為國王隊新任總教練。圖／國王隊提供

新北國王隊今天正式宣布，聘請具有歐洲與亞洲賽場豐富執教經歷的資深教練派翠克（John Patrick）擔任新任總教練，帶領球隊迎接新賽季挑戰，目標直指3連霸。

今年57歲的派翠克教練來自美國，球員時期就讀史丹佛大學，擔任控球後衛，轉任教練後橫跨歐洲與亞洲聯賽，在德國、日本皆留下深厚足跡；他的執教風格強調團隊紀律與防守強度，多次率隊打出亮眼的表現，亦具備豐富的國際賽事經驗。

派翠克執教初期便前往日本發展，2005-06賽季帶領豐田電擊隊（Toyota Alvark）奪下日本JBL年度總冠軍，並榮獲年度最佳教練；隨後回到德國，於2010年率隊贏得FIBA歐洲挑戰盃冠軍，更三度獲選為德國籃球聯賽年度最佳教練。

2022 年他再度赴日執教，接掌千葉噴射機隊（Chiba Jets）兵符，在2023–24賽季不僅奪下B.League 年度總冠軍，同年亦拿下東亞超級聯（EASL）冠軍，並創下 24 連勝的不敗紀錄，展現卓越領導與戰術調度實力。

新北國王總經理毛加恩表示，派翠克教練具備豐富的執教經驗與領導能力，能進一步強化團隊的溝通與文化，帶領球隊持續向上成長。毛加恩指出，派翠克教練是一位重視防守、籃球智商極高的教練，不論是資深球員或明星球員都能從他身上獲得啟發，對於年輕球員也有一套培養方式。

「他就像一位教父般的存在，擁有國際視野，也熟悉亞洲籃球環境。派翠克教練過去總能為不同階段的球隊注入改變，期待他與教練團攜手帶領國王一起邁向三連霸的里程碑。」毛加恩說。

對於加盟新北國王，派翠克透過國王社群影片向球迷問好，他說：「很高興也很期待能成為這支冠軍球隊的一員。非常榮幸能加入這個大家庭。期待與球 員、教練團和球團一起努力，延續球隊的成功。」

🔥嘖嘖募資倒數！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

籃球

延伸閱讀

星馬、台灣青年聚集金門 在地品牌辦籃球邀請賽

NFL專欄／後場一哥換人當 鋼人角衛定勝負

曾少宗跟診揣摩詩人醫師 派翠克詮釋白血症壓力山大

頌樂真的要確欸！認證「派翠克=GD」節目來賓全傻眼

相關新聞

TPBL／網羅B.League冠軍名教頭 國王目標直指3連霸

新北國王隊今天正式宣布，聘請具有歐洲與亞洲賽場豐富執教經歷的資深教練派翠克（John Patrick）擔任新任總教練，帶...

籃球／技術訓練師訓練營登場 Josh Fan分享國際經驗

由中華民國籃球協會主辦的「籃球技術訓練師訓練營」，於今天在台北市金華國中正式展開，本次訓練營特邀籃球訓練師 Josh F...

瓊斯盃／讚高錦瑋獲大約全靠努力 林彥廷動向近期揭曉

旅外球員林彥廷在今年結束與CBA北京隊的合約後，近期入選瓊斯盃中華白隊，今天透露預計在瓊斯盃後決定未來動向，也希望未來還...

瓊斯盃／已經準備出國玩 李家慷喜獲通知一圓國手夢

領航猿隊後衛李家慷今年在PLG打出生涯代表作，一舉拿下年度最佳進步獎、年度第六人、年度第一隊等大獎，儘管在之前公布的瓊斯...

瓊斯盃 ／台灣隊長劉錚期待打中華隊 為亞洲盃男籃賽暖身

為8月開打的亞洲盃男籃賽暖身，台灣藍隊本週末將在瓊斯盃賽亮相，隊長劉錚笑說，很期待回到台灣參賽，「畢竟我離開這麼久，應該...

瓊斯盃／高柏鎧帶傷、阿拉薩緊急救火 中華藍迎來挑戰

瓊斯盃男子組賽事12日（周六）將在新莊體育館點燃戰火，中華藍、白兩隊今天都傳出陣容異動，其中中華藍在歸化球員高柏鎧右小腿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。