籃球／技術訓練師訓練營登場 Josh Fan分享國際經驗

由中華民國籃球協會主辦的「籃球技術訓練師訓練營」，於今天在台北市金華國中正式展開，本次訓練營特邀籃球訓練師Josh Fan擔任主講教練，與來自全台甚至是從香港遠道而來的訓練師以及教練展開為期兩天的密集實作與交流課程。

在開訓儀式上，中華民國籃協副秘書長賈凡親臨現場致詞，並代表協會致贈小禮物予Josh Fan，感謝其遠從美國來台協助教練培訓，賈凡表示，這是一次難得的學習機會，期許所有學員能夠珍惜交流、互相啟發，共同推動台灣籃球技術層面的教學。

Josh Fan在課程開始前，特別向學員闡述此次訓練營的核心理念，他表示，這並非傳遞標準答案的課程，而是希望透過自身實務經驗與教學方法的分享，引發更多教學觀點的討論與思辨。他鼓勵學員們勇於提問、質疑，並透過開放對話碰撞出屬於自己的教學思維。

當天訓練課程以「訓練理念與訓練師角色」為開端，Josh Fan結合互動式教學設計，提升課堂參與度與實用性，使理論講解更加生動實踐。他也帶領學員實際走上場地，透過「運球、終結、投籃」三大階段的技術操作，示範如何將個人技巧融入日常訓練內容，協助球員全面提升。

除技術層面外，Josh Fan也強調訓練師在心理層面的責任。他深入說明如何觀察與理解球員的心理狀態，並強調良好溝通能力對訓練效果的重要性，幫助球員在心理與技術層面同步成長。

本次訓練營內容多元，涵蓋個人技術指導、場上應用情境、心理認知與訓練設計等主題。協會期望藉由系統性課程，培養更多具備專業素養與國際視野的本土訓練師，強化台灣基層籃球的整體實力。

在課程尾聲，Josh Fan再次提醒學員，「這場訓練營沒有絕對的對錯。」他鼓勵大家勇於思考與提出不同觀點，並指出學習的重點不在於複製，而是將所學內容轉化為自身的理解與實踐。唯有將經驗內化並加以創新，才能成為真正具備獨立思維與深度的專業訓練師。

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