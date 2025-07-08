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瓊斯盃／讚高錦瑋獲大約全靠努力 林彥廷動向近期揭曉

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
林彥廷將在瓊斯盃後宣布新賽季動向。記者季相儒／攝影
林彥廷將在瓊斯盃後宣布新賽季動向。記者季相儒／攝影

旅外球員林彥廷在今年結束與CBA北京隊的合約後，近期入選瓊斯盃中華白隊，今天透露預計在瓊斯盃後決定未來動向，也希望未來還有旅外的機會；談到同窗好友高錦瑋在日前獲得雲豹隊提供的7年長約，林彥廷認為這全是高錦瑋努力得來。

林彥廷在2023年CBA選秀會首輪第3順位被北京隊選入，並在今年合約期滿，坦言在合約到期後雖然有點小焦慮，但過去一段時間仍與昔日隊友高錦瑋等人一同投入訓練，預計瓊斯盃後決定下一步動向，如果有旅外機會仍會是第一優先。

談到從國中就一路攜手奮戰的好友高錦瑋，今年在TPBL打出亮眼表現並入選年度第1隊，季後更獲得雲豹提供的7年長約，還附帶旅外條款，林彥廷認為這都是高錦瑋努力得來到成果，「我相信依照他的努力程度，到哪裡都能得到這樣的回報，真的很為他開心，因為這在他的人生歷程上，已經是一件相當成功的事情。」

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