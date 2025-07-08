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瓊斯盃／已經準備出國玩 李家慷喜獲通知一圓國手夢

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
領航猿李家慷（左）、丁恩迪（右）在瓊斯盃中華白再度攜手合作。記者季相儒／攝影
領航猿李家慷（左）、丁恩迪（右）在瓊斯盃中華白再度攜手合作。記者季相儒／攝影

領航猿隊後衛李家慷今年在PLG打出生涯代表作，一舉拿下年度最佳進步獎、年度第六人、年度第一隊等大獎，儘管在之前公布的瓊斯盃名單未能入選，一度準備收拾行李出國散心，卻在近日接到遞補消息，直言相當驚訝。

李家慷生涯還不曾披上過成人級國家隊國手戰袍，今年在PLG打出生涯年表現，一度被認為將有機會一圓國手夢，沒想到瓊斯盃首波名單卻未出現在中華藍、白隊的名單，讓他一度直言相當失望，甚至已經訂好機票準備前往日本散心。

不過就在出發前兩天打包行李時，李家慷卻接獲遞補中華白的通知，趕緊重新收拾情緒加入練球，「大概一個禮拜前才知道，真的蠻驚訝和開心，因為終於選到我了。」

李家慷表示，今年狀態還不錯，也讓大家看到自己的進步，當名單公布沒有看到自己的名字確實很失望，「但我也告訴自己這可能代表還不夠好，所以想說先讓自己放個假，然後回來為下季做準備，準備放鬆時就接到了電話，現在先把機票延期，接下來就是希望8月份亞洲盃名單有沒有機會再入選。」

李家慷將與領航猿隊友丁恩迪繼續在中華白合作，丁恩迪在聽到李家慷僅是首次入選國手時，也訝異表示不相信，「他從高中開始就是很棒的球員，這真的有點嚇到我，他在訓練時真的很認真，相信這次入選對他一定有很多意義。」

丁恩迪這次也以歸化測試人選的身分加入中華白，來台已經6年多且已經能說不少中文的他也表示，代表中華隊出賽一直都是夢想，尤其自己真的相當喜歡台灣文化、籃球和球迷，期待代表中華隊出賽的那天能夠到來。

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