瓊斯盃 ／台灣隊長劉錚期待打中華隊 為亞洲盃男籃賽暖身

為8月開打的亞洲盃男籃賽暖身，台灣藍隊本週末將在瓊斯盃賽亮相，隊長劉錚笑說，很期待回到台灣參賽，「畢竟我離開這麼久，應該很多球迷不認識我。」

瓊斯盃國際籃球邀請賽男子組將於7月12日開始在新莊體育館點燃戰火，其中由3大CBA球星劉錚、陳盈駿及林庭謙領軍的台灣藍隊，目標替8月開打的亞洲盃男籃賽做最後調整，期盼帶著最佳狀態與亞洲列強一較高下。

台灣隊長劉錚今天在練球媒體日接受聯訪時表示，今年賽季比較早結束緣故，休息了2個月，因此需要重新找回體能、球場上的感覺，「剛回來練還全身痠痛，不過現在有好一點了，目前身體也很健康。」

劉錚提到回來打瓊斯盃是每年最興奮的事，因為很期待在台灣出賽，尤其現在台灣職籃很受到外界關注，他更打趣表示，離開台灣的時間比較長，可能已經有很多球迷不認識，「要從以前關注才會知道。」

扛下副隊長重任的台灣主控陳盈駿則提到，目前的團隊氛圍很好，總教練圖齊（Gianluca Tucci）有再加入一些新的戰術，所有人的狀況漸入佳境，透過平常訓練嘗試不同組合的搭配，藉以找出最強的台灣男籃，「瓊斯盃就是檢驗每名球員，怎麼搭配出最好的化學效應。」

日前赴加拿大自主訓練1週的林庭謙指出，很適應圖齊教練的體系，這幾天有利用時間重新複習，他認為瓊斯盃最重要是把身體狀況調整到最佳狀態，希望帶著好的感覺前進亞洲盃。

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