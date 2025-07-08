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瓊斯盃／高柏鎧帶傷、阿拉薩緊急救火 中華藍迎來挑戰
瓊斯盃男子組賽事12日（周六）將在新莊體育館點燃戰火，中華藍、白兩隊今天都傳出陣容異動，其中中華藍在歸化球員高柏鎧右小腿骨頭瘀傷的情況下，今天才將抵台與球隊會合，是否能夠出賽還有待觀察，這也讓中華藍緊急找來台啤外籍生球員阿拉薩救火。
對於這次中華藍、白兩隊陣容名單異動，中華籃協副秘書長張承中表示，由於高柏鎧目前小腿骨頭瘀傷的狀況還不明朗，並需等待他今天返台後接受檢查才能確定，不過也希望他能以備戰亞洲盃為重，瓊斯盃能否出賽還將觀察他的恢復狀況。
談到緊急徵召阿拉薩填補藍隊空缺，張承中則表示，在徵詢阿拉薩後他很以意願代表中華隊打瓊斯盃，同時也觀察他跟國家隊的配合狀況，至於已經先啟動歸化程序的丁恩迪則是留在中華白隊出賽。
中華藍隊總教練圖奇表示，這次中華隊遇到一些傷勢問題，僅有6位球員是比較熟悉體系的球員，不過新加入的一些年輕成員，包括阿拉薩、蔡宸綱、謝亞軒等人都展現相當的理解力與專注力，至於林秉聖與韓杰諭則是過去就有合作經驗，也能夠感受到他們的企圖心。
圖奇坦言，瓊斯盃陣容的異動對於中華藍來說無疑是個挑戰，包括高柏鎧的傷勢還有待觀察，但緊急前來救火的阿拉薩也是一名很棒、很有天賦的球員，且相信他與球隊的磨合隨著時間將會愈來愈好。
中華藍老大哥劉錚也認為，有阿拉薩這樣具歸化可能性的球員加入也是一件好事，尤其日本就是一個很好的例子，在有眾多歸化球員的情況下，能夠針對不同賽事做出陣容的調整。
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