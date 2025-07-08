瓊斯盃／高柏鎧因傷可能缺陣 中華藍找外籍生阿拉薩遞補

威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽男子組賽事將於12日在新莊體育館登場，效力於中華藍隊的「新台灣人」高柏鎧卻可能因傷無法上陣，目前已緊急由外籍生阿拉薩遞補。

隨著瓊斯盃男子組賽程逐漸逼近，中華藍、白隊今天進行球員名單異動，其中藍隊馬建豪、胡瓏貿因傷退訓，由外籍生阿拉薩（Joof Alasan）、韓杰諭及原本白隊的藍少甫遞補，白隊則是邱子軒、蘇文儒受到傷勢影響退訓，加上藍少甫遞補藍隊，最後讓李家慷、徐堂琪及曾信武披上白隊戰袍。

針對外籍生阿拉薩穿上中華藍隊球衣，中華民國籃球協會副秘書長張承中今天在練球媒體日接受聯訪時表示，主因是「新台灣人」高柏鎧（BrandonGilbeck）左小腿骨頭瘀傷，雖然狀況沒有很嚴重，但目標還是鎖定8月開打的亞洲盃男籃賽，因此可能讓他在瓊斯盃休養。

在需要有長人填補陣容的情況下，張承中透露，經過選訓會議討論後，才決定讓阿拉薩遞補，並同步觀察歸化的可能性，採雙軌進行策略，「阿拉薩有意願，所以讓他熟悉這個隊形，也看看他跟這批國家隊選手的搭配狀況。」

高柏鎧預計今天晚上抵達台灣，張承中補充，高柏鎧的內心其實非常想打瓊斯盃，只是還得觀察恢復狀況，屆時會再跟防護員、教練討論，「畢竟重點還是亞洲盃。」

中華藍總教練圖齊（Gianluca Tucci）則提到，目前只有6名球員比較熟悉體系，不過他希望從零開始，並稱讚謝亞軒、蔡宸綱及阿拉薩都能確實執行想要的東西，另外也表示「賀氏兄弟」賀丹（AdamHinton）、賀博（Robert Hinton）相較於去年，整體實力又再提升，「希望所有人能在瓊斯盃展現熱情、專注力。」

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