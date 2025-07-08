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瓊斯盃／海神三雄、馬建豪傷退 阿拉薩、李家慷遞補中華藍白
瓊斯盃女子組賽事周日在台北和平館落幕後，男子組賽事本周六將在新莊體育館接續登場，而今天中華籃協也公布中華藍、白兩隊球員異動名單，包括馬建豪、胡瓏貿、邱子軒、蘇文儒傷退，並補進阿拉薩、韓杰諭、李家慷、徐堂琪、曾信武。
瓊斯盃男子組賽事今年中華隊維持慣例派出中華藍隊以及中華白隊出戰，其中中華藍隊匯集了包括林秉聖、林庭謙、陳盈駿、劉錚等旅外好手，並加上台北混血球員賀丹、賀博。
不過日前剛進行完TPBL總冠軍賽的海神胡瓏貿以及夢想家馬建豪，和原本列入中華白隊的海神邱子軒和蘇文儒，也確定因傷退出今年瓊斯盃行列，其中藍隊的空缺將由前外籍生球員阿拉薩、韓杰諭以及白隊的藍少甫補上。
至於年輕的中華白隊三個空缺，則將由今年在PLG打出生涯代表作的李家慷、台藝大徐堂琪以及台師大曾信武遞補，其他球員包括劉丞勳、郭俊言、陳將雙、林彥廷、林現惟、葉惟捷等新生代好手。
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