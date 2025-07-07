快訊

土城凶殺案家暴男殺死妻與小姨子後 臉書發文「你老婆被我殺了」

丹娜絲強襲！女星曝颱風夜惡夢 親姊被沖走身亡

土城凶殺案謝男殺死妻與小姨子在伸港投案 稱：妻不讓他看小孩

「THE ONE」1對1籃球賽台北站 賀氏兄弟盛讚氛圍很美國

中央社／ 台北7日電
Jordan THE ONE台北站活動6日晚間在新生高架橋籃球場登場，台美混血「賀氏兄弟」賀丹（Adam Hinton）（右）、賀博（Robert Hinton）（左）和現場球迷分享一對一籃球經驗。圖中央社提供
Jordan THE ONE台北站活動6日晚間在新生高架橋籃球場登場，台美混血「賀氏兄弟」賀丹（Adam Hinton）（右）、賀博（Robert Hinton）（左）和現場球迷分享一對一籃球經驗。圖中央社提供

全球矚目的1對1籃球賽「THE ONE」台北站，昨在新生高架橋籃球場盛大舉行，最終由南湖高中幸宇勝、北一女彭郁榛分別稱王封后，受邀擔任嘉賓的賀丹、賀博盛讚很有美國街頭風。

「THE ONE」台北站集結全台共46名，15到18歲的青少年菁英球員展開頂尖對決。

男子組冠軍戰上演南湖高中內戰，幸宇勝憑藉穩定的中距離投籃與冷靜臨場判讀，順利擊敗周佑承奪冠。他賽後表示，「能獲勝是平常訓練的結果，我每天投的球、練的走位，都讓今天的投籃更有把握。」

台美混血「賀氏兄弟」下場小秀身手。圖中央社提供
台美混血「賀氏兄弟」下場小秀身手。圖中央社提供

女子組賽事，來自北一女的彭郁榛在決賽中展現犀利切入與穩定三分火力，即便身材居於劣勢，仍從容抱回后冠。她強調，「這是我第一次參加1對1比賽，雖然我的身高不高，但我告訴自己不要畏懼對手。」

返台參加瓊斯盃的「賀氏兄弟」賀丹（Adam Hinton）、賀博（Robert Hinton）也趁空檔受邀出席，賀丹接受媒體訪問時說：「現場的比賽氛圍真的非常棒，很有美國街頭籃球的感覺，也讓我想起從小就和弟弟不斷單挑，彼此鞭策自己成長。」

賀博也提到，「籃球對我們而言不只是比賽，而是一種生活態度，看到現場球員們在比賽中展現出的自信與從容，也給我很大的啟發。」

只是談論到兄弟倆單挑時誰比較強，2人都不甘示弱、互相鬥嘴笑說：「當然是我」。

Jordan THE ONE台北站活動6日在新生高架橋籃球場舉行，台美混血「賀氏兄弟」賀丹（Adam Hinton）（前右2）、賀博（Robert Hinton）（前右）應邀出席。圖中央社提供
Jordan THE ONE台北站活動6日在新生高架橋籃球場舉行，台美混血「賀氏兄弟」賀丹（Adam Hinton）（前右2）、賀博（Robert Hinton）（前右）應邀出席。圖中央社提供

Nike主辦的「THE ONE」賽事靈感起源於「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）與哥哥童年時段在後院反覆切磋，進而創造出Jordan Brand的傳奇故事。

台北站冠軍幸宇勝、彭郁榛將於8月3日前往中國北京，與來自其他城市的頂尖選手共同角逐前往紐約「THE ONE」總決賽的夢幻門票。

賀博（左2）、賀丹（右）親自為「Jordan THE ONE 台北站」奪冠球員頒獎。記者劉肇育／攝影
賀博（左2）、賀丹（右）親自為「Jordan THE ONE 台北站」奪冠球員頒獎。記者劉肇育／攝影

🔥賀統一獅奪上半季冠軍！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

籃球

延伸閱讀

籃球／「THE ONE」台北站冠軍出爐 賀丹、賀博現身分享

放棄北一女！她對媽連吼「3句話」秒選附中 網見後續驚：做什麼都會成功

千坪華山文創展室被可愛入侵！《100%哆啦A夢&FRIENDS 巡迴特展 台北站》6/28起10大展區、近百隻雕塑陪你過暑假

周華健1萬張小巨蛋秒殺 加場無上限「放馬過來」

相關新聞

「THE ONE」1對1籃球賽台北站 賀氏兄弟盛讚氛圍很美國

全球矚目的1對1籃球賽「THE ONE」台北站，昨在新生高架橋籃球場盛大舉行，最終由南湖高中幸宇勝、北一女彭郁榛分別稱王...

籃球／「THE ONE」台北站冠軍出爐 賀丹、賀博現身分享

為了發掘籃球賽場上懷抱強大夢想與頂尖球技的明日之星，第二屆「THE ONE」全球籃球錦標賽資格賽已熱烈開戰，今天的台北站...

瓊斯盃／隊長挺身退日本 彭詩晴：亞洲盃提升信心

中華隊本屆瓊斯盃先輸給學妹世大運培訓隊、昨天再以30分差距慘敗給韓國隊，但壓軸戰打出不同氣象，外援庫克斯上半場發威，隊長...

佛光盃／世大運男籃全勝封王 游艾喆奪MVP

佛光盃大學籃球邀請賽今天落幕，壓軸男籃冠軍戰世大運男籃展現整個賽會最佳攻防表現，轟出賽會新高分，以118：64打敗澳門昊...

瓊斯盃／庫克斯、彭詩晴聯手轟50分 中華隊破日本不敗之身

揮別昨天慘敗南韓隊30分陰霾，中華隊今天瓊斯盃女籃壓軸戰在外援庫克斯、本土後衛彭詩晴合力攻下50分下，最多領先日本隊18...

瓊斯盃／奪季軍坦言出乎預料 世大運代表隊目標再奪牌

出發德國萊茵魯爾世大運倒數計時，女籃世大運培訓隊今年瓊斯盃先注入一劑強心針，今天壓軸戰逆轉菲律賓奪下第3勝，確定本屆賽事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。