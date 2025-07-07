「THE ONE」1對1籃球賽台北站 賀氏兄弟盛讚氛圍很美國

全球矚目的1對1籃球賽「THE ONE」台北站，昨在新生高架橋籃球場盛大舉行，最終由南湖高中幸宇勝、北一女彭郁榛分別稱王封后，受邀擔任嘉賓的賀丹、賀博盛讚很有美國街頭風。

「THE ONE」台北站集結全台共46名，15到18歲的青少年菁英球員展開頂尖對決。

男子組冠軍戰上演南湖高中內戰，幸宇勝憑藉穩定的中距離投籃與冷靜臨場判讀，順利擊敗周佑承奪冠。他賽後表示，「能獲勝是平常訓練的結果，我每天投的球、練的走位，都讓今天的投籃更有把握。」

台美混血「賀氏兄弟」下場小秀身手。圖中央社提供

女子組賽事，來自北一女的彭郁榛在決賽中展現犀利切入與穩定三分火力，即便身材居於劣勢，仍從容抱回后冠。她強調，「這是我第一次參加1對1比賽，雖然我的身高不高，但我告訴自己不要畏懼對手。」

返台參加瓊斯盃的「賀氏兄弟」賀丹（Adam Hinton）、賀博（Robert Hinton）也趁空檔受邀出席，賀丹接受媒體訪問時說：「現場的比賽氛圍真的非常棒，很有美國街頭籃球的感覺，也讓我想起從小就和弟弟不斷單挑，彼此鞭策自己成長。」

賀博也提到，「籃球對我們而言不只是比賽，而是一種生活態度，看到現場球員們在比賽中展現出的自信與從容，也給我很大的啟發。」

只是談論到兄弟倆單挑時誰比較強，2人都不甘示弱、互相鬥嘴笑說：「當然是我」。

Jordan THE ONE台北站活動6日在新生高架橋籃球場舉行，台美混血「賀氏兄弟」賀丹（Adam Hinton）（前右2）、賀博（Robert Hinton）（前右）應邀出席。圖中央社提供

Nike主辦的「THE ONE」賽事靈感起源於「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）與哥哥童年時段在後院反覆切磋，進而創造出Jordan Brand的傳奇故事。

台北站冠軍幸宇勝、彭郁榛將於8月3日前往中國北京，與來自其他城市的頂尖選手共同角逐前往紐約「THE ONE」總決賽的夢幻門票。

賀博（左2）、賀丹（右）親自為「Jordan THE ONE 台北站」奪冠球員頒獎。記者劉肇育／攝影

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