籃球／「THE ONE」台北站冠軍出爐 賀丹、賀博現身分享
為了發掘籃球賽場上懷抱強大夢想與頂尖球技的明日之星，第二屆「THE ONE」全球籃球錦標賽資格賽已熱烈開戰，今天的台北站賽事，更請來瓊斯盃國手賀博、賀丹現身觀戰並與球員互動、分享，最終男子組由南湖高中的幸宇勝奪冠，女子組則由北一女中彭郁榛封后，兩人也獲得代表台灣晉級大中華區選拔賽的資格。
Jordan Brand連續第二年舉辦全球矚目的「THE ONE」一對一籃球錦標賽，集結來自全球的頂尖球員，在超過15座城市展開區域資格賽，爭奪最高榮耀，今年的「Jordan THE ONE 台北站」於今天開打，邀請全台15至18歲的青少年菁英球員參與，爭取唯一大中華區選拔賽的門票。
在經過一天的激鬥後最終男子組由來自南湖高中的周佑承、幸宇勝進行內戰，並由幸宇勝擊敗隊友奪冠，至於女子組則是由北一女中的彭郁榛擊敗金甌女中王妍心拿下后冠。
而即將在本周瓊斯盃代表中華藍隊出賽的台美混血兄弟檔賀丹、賀博也在今天現身活動現場，並親自傳授四位打進決賽的好手招牌得分技巧，成為奪冠禮物外的另外一大驚喜。
對於拿下男子組冠軍並取得大中華區選拔賽的門票，幸宇勝表示，「之前在學校就很常打一對一，雖然因為膝蓋不適已經有兩周沒有練球，但今天就是一球一球打，能夠代表台灣出去比賽，真的覺得很開心。」
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