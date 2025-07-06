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瓊斯盃／隊長挺身退日本 彭詩晴：亞洲盃提升信心

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
彭詩晴轟下24分，率隊擊敗日本隊。圖／中華籃協提供
彭詩晴轟下24分，率隊擊敗日本隊。圖／中華籃協提供

中華隊本屆瓊斯盃先輸給學妹世大運培訓隊、昨天再以30分差距慘敗給韓國隊，但壓軸戰打出不同氣象，外援庫克斯上半場發威，隊長彭詩晴下半場日本追分階段挺身而出，兩位主將聯手轟下50分，助隊以89：79破日本不敗之身，儘管沒能登上頒獎台，對出征亞洲盃仍提升不少信心。

中華隊上屆亞洲盃一級敬陪末座遭到「降級」，今年必須打下二級冠軍才能拿到唯一重返一級的門票，旅外超過10年的彭詩晴重披國家隊戰袍的目標就是助隊回到一級，今天攻下24分的她說：「（瓊斯盃）這系列賽最大收穫是今天這場球，全隊一條心，企圖心非常強。」

身為國家隊常客，彭詩晴坦言昨天輸給韓國30分很「傻眼」，大家都很想把狀態調回來，「馬上要進入亞洲盃，不想再低氣壓下去亞洲盃，要重返一級，要把信心快點找回來，這場會是非常大的收穫。」她坦然說，昨天輸球是事實，今天全隊從開賽就展現企圖心，被追分也沒放棄，隊友也很信任自己，贏球除了回饋球迷，對團隊出戰亞洲盃的信心也提升不少。

日本以世大運代表隊為主體，雖非國家隊「一軍」，但擊敗過韓國國家隊，中華隊壓軸戰終結日本連勝，算是為賽會劃下完美句點。

中華隊教練歐森（Michael Olson）特別讚彭詩晴展現良好領導力，該得分時挺身而出，該助攻時也傳出好球團隊一起打出場好比賽；第一次率隊出賽的他也將團隊戰績一肩扛起，他表示有看到媒體上的負面新聞，不過自己嘗試很多組合應戰，不像其他球隊有同樣主力，中華隊有起伏的表現該由自己承擔。

中華隊以第4名結束本屆瓊斯盃，不過禁區大將庫克斯入選最佳五人，日本和韓國各包辦另外兩席，分別是日本後衛藤澤夢叶、樋口鈴乃及韓國前鋒姜怡瑟、朴智鉉，樋口鈴乃獲得大會MVP。

庫克斯無法出征亞洲盃，對中華隊禁區戰力有一定影響，不過彭詩晴認為問題不大，「我們12人都是攻擊手，都可以去補上庫克斯的空缺。」

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