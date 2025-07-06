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佛光盃／世大運男籃全勝封王 游艾喆奪MVP

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
世大運中華男籃佛光盃全勝封王。圖／三好體協提供
世大運中華男籃佛光盃全勝封王。圖／三好體協提供

佛光盃大學籃球邀請賽今天落幕，壓軸男籃冠軍戰世大運男籃展現整個賽會最佳攻防表現，轟出賽會新高分，以118：64打敗澳門昊駿，成為參賽16隊中唯一5戰全勝，強勢抱走男籃冠軍，當家後衛游艾喆也獲得MVP肯定。

女籃冠軍則由日本女子體育大學77：68打敗菲律賓國家大學，逆轉拿到后冠。

距離今年德國萊茵-魯爾世大運開幕倒數剩不到10天，佛光盃成為世大運男籃備戰國際賽最佳舞台，總教練陳子威指出，非常感謝佛光山幫忙，從4月底展開集訓後，包含5月下旬以及這次參加佛光盃，都是多虧佛光山大力相挺，讓球員可以有好的訓練資源跟比賽。

在佛光盃期間世大運男籃嘗試不同陣容，在最後的冠軍戰打出賽會最佳攻守表現，54分差距無懸念擊敗賽前4連勝的澳門昊駿，全勝封王。世大運男籃陣中11名球員上陣都留下得分紀錄，陳范柏彥21分領銜，宋昕澔16分，游艾喆11分9助攻6抄截；賽後以場均8.6助攻獲選男子組MVP的游艾喆認為，球隊全員皆兵，在佛光盃期間有機會跟許多外隊交流，是很棒的比賽，過程中球隊有錯誤要彌補，藉由這次比賽經驗，未來在短時間得以磨合。

結束佛光盃後，世大運男籃下步便是15日遠征德國，陳子威談到世大運期待再次強調，不要只是帶著經驗回來，從集訓開始的目標始終是打破隊史瞄準世大運8強，佛光盃打完球員狀態正在高檔，剩下沒幾天把訓練準備地更充分，全隊一起健康出國拚戰。

女子組方面，日本女子體育大學與菲律賓國家大學在冠軍戰上演「日菲對決」，一度落後的日女體大靠著梅村成理全場24分表現，完成逆轉秀，連2年由日本大學隊伍拿到女籃冠軍，梅村也獲選MVP。日女體大總教練佐佐木直基表示，有這趟經驗來台灣真的太棒，球隊因此找出未來可用之兵，且在台灣過程中什麼問題大家都很親切幫忙，讓日女體大度過十分開心的1周，將來若有機會受邀，一定會再參賽。

本屆佛光盃男子組名次依序是世大運男籃、澳門昊駿、馬來西亞、佛光山光明大學、BK學院、台灣師大、日本拓殖大學、維多利亞州。女子組名次依序為日女體大、菲國家大、北市大學、佛光山佛光大學、馬來西亞、維多利亞州、世新大學、菲律賓國立大學。

世大運中華男籃佛光盃全勝封王。圖／三好體協提供
世大運中華男籃佛光盃全勝封王。圖／三好體協提供
世大運中華男籃佛光盃全勝封王，游艾喆拿下MVP。圖／三好體協提供
世大運中華男籃佛光盃全勝封王，游艾喆拿下MVP。圖／三好體協提供

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