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瓊斯盃／庫克斯、彭詩晴聯手轟50分 中華隊破日本不敗之身

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
彭詩晴轟進2記三分球在內的24分。圖／中華籃協提供
彭詩晴轟進2記三分球在內的24分。圖／中華籃協提供

揮別昨天慘敗南韓隊30分陰霾，中華隊今天瓊斯盃女籃壓軸戰在外援庫克斯、本土後衛彭詩晴合力攻下50分下，最多領先日本隊18分，最終以89：79守護最後勝利，雖只以第4名作收但破了日本本屆賽事不敗之身。

中華隊今天進攻發揮，首節以24：20領先大學生為主體的日本隊；第二節中華隊再打出17：4的開節猛攻拉開差距，彭詩晴飆進外線後團隊更取得44：26領先，半場打完也握有51：35優勢。

第三節日本後衛藤澤夢叶連飆外線，助隊縮小差距到57：64，不過庫克斯單打得手完成「3分打」，彭曉彤再飆進讀秒階段的三分彈，讓中華隊帶著72：62領先進入決勝節。

日本第四節又打出9：2攻勢，將差距縮小到71：74，中華隊被追分的時刻靠彭詩晴和林文佑接連進球穩住戰局，彭詩晴節末的接連取分更澆熄日本氣焰，最終中華隊就以89：79賞給日本首敗。

庫克斯上半場就有19分、9籃板表現，全場貢獻26分、15籃板、4助攻，2014年開始旅外的彭詩晴斬獲24分，成為中華隊奪下第3勝功臣。

中華隊和世大運培訓隊都以3勝2敗結束本屆賽事，因對戰由世大運培訓隊奪勝，讓世大運培訓隊代表地主奪下季軍，同是4勝1敗的日本隊和韓國隊分居一、二名。

庫克斯（左）和彭詩晴聯手攻下50分。圖／中華籃協提供
庫克斯（左）和彭詩晴聯手攻下50分。圖／中華籃協提供
彭詩晴轟進2記三分球在內的24分。圖／中華籃協提供
彭詩晴轟進2記三分球在內的24分。圖／中華籃協提供
中華隊最多領先日本18分，板凳區嗨翻。圖／中華籃協提供
中華隊最多領先日本18分，板凳區嗨翻。圖／中華籃協提供

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