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瓊斯盃／奪季軍坦言出乎預料 世大運代表隊目標再奪牌

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
世大運培訓隊板凳區開心歡呼。圖／中華籃協提供
世大運培訓隊板凳區開心歡呼。圖／中華籃協提供

出發德國萊茵魯爾世大運倒數計時，女籃世大運培訓隊今年瓊斯盃先注入一劑強心針，今天壓軸戰逆轉菲律賓奪下第3勝，確定本屆賽事收穫季軍，先發大將林佳蓉榮坦言有點出乎預料，但團隊每個人「準備好自己」，接續世大運目標明確，「就是要拿牌！」

中華隊世大運和地主德國、美國及波蘭同組，要取得分組前2的晉級資格難度不低，不過瓊斯盃獲得不少經驗和信心，像今天就透過團隊防守限制住菲律賓長人潔丹尼爾，讓團隊克服開賽4：15落後劣勢，最終以76：57逆轉奪勝。

今年從台師大研究所畢業的林佳蓉，第一次入選世大運國手也是最後一次，瓊斯盃同樣是「初體驗」的她笑說，拿下季軍超出預期，不過教練團都很認真做功課，團隊成員也都認真且無私，5場比賽下來大家都成長很多，「我學到最多是防守可以帶領團隊，像對泰國、中華隊和菲律賓，我們都是靠防守讓進攻更有底氣。」

今天世大運培訓隊演出逆轉勝，也體現教練團早上「不能只會打順風球」的提醒，林佳蓉認為瓊斯盃得到的經驗和團隊展現的韌性，都是到德國挑戰獎牌的養分。

世大運培訓隊教練林紀妏透露，球員們都很可愛，教練團有設定贏球的小獎勵，像是加菜金或喝飲料，「這些孩子都很可愛，小小獎勵都很開心，她們找回在球場的價值，點燃籃球魂的熱情。」她也提到，球員團結且拚勁十足，但經驗和臨場較弱，瓊斯盃是很的學習機會，也感謝團隊每一個人的完全投入。

世大運培訓隊奪下今年瓊斯盃女子組季軍。圖／中華籃協提供
世大運培訓隊奪下今年瓊斯盃女子組季軍。圖／中華籃協提供
世大運培訓隊林佳蓉。圖／中華籃協提供
世大運培訓隊林佳蓉。圖／中華籃協提供

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