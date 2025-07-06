籃球／國王、勇士另類對決！吳永仁初體驗不敵國王經理

由TOP巔峰籃球訓練營舉辦的「2025巔峰盃夏季3Ｘ3籃球錦標賽」7月5日到6日在新店運動中心熱鬧展開，吸引近200隊報名參賽，比賽分為國小組、國高中組與社會組，近年特別增設親子組，因應比賽強度區分U10和U12，還吸引剛奪下TPBL的新北國王隊的球隊經理洪志虎及P. LEAGUE+台北富邦勇士籃球隊新任總教練吳永仁報名參賽U10，堪稱是最吸睛對戰組合。

洪志虎也是新北國王後衛洪志善的哥哥，帶領目前就讀北投國小的二個兒子洪霆均及洪霆謙二位兄弟前來參賽，而吳永仁也帶著小兒子吳偉翟上陣應戰，這場精采對決開賽前便吸引滿場圍觀的民眾。洪志虎號稱「北台灣大三元製造機」，二個兒子也來自台北籃球重點小學北投國小，最後在洪志虎所屬的「Tigers」隊父子三人靠著絕佳的默契以13：3擊敗吳永仁的「開心打球隊」，隨後「Tigers」以四戰全勝的成績順利帶走冠軍，吳永仁的「開心打球隊」則是以一勝二敗結束賽程。

吳永仁賽後笑說，這是他首次與兒子同場競技，讓他知道場上有爸爸當他最大的靠山可以大膽專心投籃。他強調最主要是讓小兒子體驗籃球比賽的感覺，希望能讓他開始喜歡籃球進而再培養籃球技巧。

又拿到一枚冠軍戒指的洪志虎來說，參賽是增進親子關係的方式，今年新北國王的賽季較長，平常較少時間陪伴家人，以現在的年紀還能在場上跟孩子一起在場上正式比賽十分幸福；他同時呼籲全天下所有父親應維持良好的運動習慣，保持身體健康才能陪伴家人及小孩一起長大。

巔峰籃球訓練營負責人吳宏政表示，賽事已持續舉辦近十年，主要是想讓參賽球員都能在公平的環境下同場較勁，不因年齡上的差距造成身材體型的上的對抗產生不對等的落差，讓每位球員都能充分盡情享受打球的樂趣。 新北國王隊洪志虎率領虎子們勇奪冠軍。圖／TOP巔峰籃球訓練營提供 台北富邦勇士隊總教練吳永仁率領兒子吳偉翟同場競技。圖／TOP巔峰籃球訓練營提供

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