瓊斯盃／逆轉菲律賓 世大運培訓隊奪季軍
世大運培訓隊在瓊斯盃女籃壓軸日克服「慢熱」狀態，點點開花下以76：57逆轉菲律賓國家隊，5戰打完以3勝2敗作收，出征德國前收下季軍，讓地主得以登上頒獎台。
先前「姐妹內戰」力退中華隊的世大運培訓隊，今天第一節雖被菲律賓打出15：4猛攻，靠黃巧鈞快攻、蕭豫玟禁區單打得手和王玥媞外線破網，回敬一波7：0攻勢，首節打完將差距縮小到11：15。
第二節蕭豫玟連續單打得手，助隊19：19追平比分，黃沁瑜飆進外線更讓世大運培訓隊超前比分；菲律賓節末外線也找到準星，連進2球下，半場打完仍握有32：30領先。
世大運培訓隊長人游沁樺連續搶下進攻籃板，把握二波進攻機會下助隊緊咬比分；游沁樺單節6分助隊打出14：5猛攻，加上王玥媞連飆進2記外線，助單節打出20：11攻勢的世大運培訓隊超前比分，三節打完取得50：43優勢。
第四節混血女將洪蓓文、游沁樺和蔡佑蓮持續取分，世大運培訓隊領先逐步拉開，最終就以76：57留下勝利，確定留下今年季軍，球員們也開心在場中擁抱跳躍。
世大運培訓隊4人得分兩位數，三分球8投3中的王玥媞14分最高，黃巧鈞13分、5助攻，兩大長人蕭豫玟和游沁樺各12分。
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