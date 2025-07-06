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3對3／躲開丹娜絲颱風 台南球王搶下挑戰賽資格

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
賽事在台北信義香堤廣場吸引許多球迷。圖／ABSOLUTE3x3提供
賽事在台北信義香堤廣場吸引許多球迷。圖／ABSOLUTE3x3提供

趕在丹娜絲颱風侵擾前，2025 ABSOLUTE 3x3聯盟賽在台北信義香堤廣場順利完成第三回合賽事，男子組冠軍台北永豐旺寶和亞軍台南五鮮級野獸也取得2025 FIBA3x3台北挑戰賽的參賽資格，8月23日和24日將在中正紀念堂民主大道力抗強敵。

已連續取得兩站冠軍的台北永豐旺寶一路勢如破竹，毫無懸念繼續把冠軍牢牢的留在手中；聯盟元老級的台南五鮮級野獸過去幾年在總是欠缺臨門一角，本回合總算是守得雲開見月明，取得第一次FIBA3x3國際賽事的資格，兩隊將攜手一起進軍8月底的2025 FIBA3x3台北挑戰賽。

有「台南球王」之稱的台南五鮮級野獸隊員王志傑說：「多年來追求的目標總算達成，接下來希望在台北挑戰賽能夠殺出資格賽順利晉級！」

女子組部分，本季新加入有女魔王之稱的台北KIKS風暴，歷經兩站整合之後，雖然本站只有黃柔甄、羅蘋與丁芷蓉三人出戰，但憑著昔日永仁幫的默契，以寡敵多，最後擊敗由黃淑珍領軍的高雄博拓拳擊，奪下單站冠軍。

聯盟第4回合賽事將在8月9、10日移師新北市淡水黃金水岸廣場進行。

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