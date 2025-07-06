TPBL／海神隊長領軍 球星現身親子籃球營

剛結束賽季的高雄全家海神職業籃球隊，昨天和日月光籃球社共同合作舉辦「2025日月光親子籃球營」，由海神隊⻑余純安、球員林任鴻、唐維傑和魏莨哲擔任海派教頭，透過遊戲互動以輕鬆有趣的方式，建立籃球基礎觀念傳授技巧，持續為推動基層籃球運動共同努力。

海神建立至今歷經4個球季，持續深耕高雄在地基層校園，由職業籃球員帶領，走訪高雄地區各級學校和企業，而台灣龍頭企業日月光半導體支持海神隊也邁入第3個年頭，持續推廣籃球運動，並邀請海神隊共同舉辦親子籃球營，透過近距離互動給予學生更多提點和勉勵，攜手推廣籃球。

昨天會場不少家⻑帶著國小孩童來體驗，還有兄弟檔一起參加，享受籃球運動的樂趣，讓現場充滿歡笑。帶領學員從基礎球感練習到運球訓練的魏莨哲表示，父親從小就支持他的籃球路，也與弟弟魏芃禾一起嘗試接觸各種不同的球類運動，「父親即便是工作再忙，還是很支持我跟弟弟的籃球路，很能感受到這些家⻑用行動表達對孩子們的愛，特別暖心。」

海神執行⻑李偉誠感謝日月光⻑期支持高雄全家海神以及基層籃球教育推廣，本次活動的學員從8歲橫跨到18歲，希望讓更多籃球初學者藉由夏令營，感受到籃球運動所帶來的樂趣，為社會帶來正能量。

日月光高雄廠品質保證處陳俊銘特別感謝抽空擔任一日教頭的海神隊球員，相信學員們不僅能學習到籃球技術，透過籃球運動提升孩子們的自信心與建立良 好的運動習慣，保持健康的身心，無論在學業或興趣發展上都能有永不放棄的 精神。 會後舉辦簽名會，唐維傑和小球迷合影。圖／高雄全家海神隊提供 林任鴻指導學員。圖／高雄全家海神隊提供 高雄全家海神與日月光合辦親子籃球營。圖／高雄全家海神隊提供

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