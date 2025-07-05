籃球／林鴻道承諾新宏國籃球隊重啟 李忠熙首肯來台協助

宏國集團副董事長、現任中華奧會主席林鴻道，今天舉行「宏國象 好久不見李忠熙」餐敘，設宴款待暌違27年再度來台的前宏國象南韓神射李忠熙，宴席間林鴻道也承諾將重啟新宏國籃球隊，並將由前宏國教練古吉雄擔任籌劃負責人，而李忠熙也答應將會返台相助貢獻所學。

前中華職籃CBA人氣勁旅宏國象儘管已經走入歷史多年，不過至今仍是讓不少老球迷津津樂道，而當年曾經來台效力宏國象的南韓「亞洲神射」李忠熙，更在本周暌違27年再度來台與徒弟羅興樑一同舉辦「菁英射手營」，讓這股宏國炫風再度激起漣漪。

今天中華奧會主席也是宏國集團副董事長的林鴻道，也特別設宴款待李忠熙，包括當年宏國象三大人氣球星鄭志龍、周俊三、羅興樑也都到場。

席間林鴻道也透露，籃球一直都是自己的最愛，在國內職籃近幾年蓬勃發展後，不少人曾來詢問他是否重組球隊，而今天他也決定將著手展開新宏國籃球隊的籌組事宜，並將由前宏國教練古吉雄輔則籌劃，預計在7月底開會討論宏國籃球隊重啟後的未來方向，不排除重回職籃賽場的可能性。

而林鴻道也邀請李忠熙屆時能夠來台協助並且擔任球隊教練，並獲得李忠熙首肯，願意跟隨林鴻道腳步重出江湖。 中華奧會主席林鴻道（左）設宴款待李忠熙（右）。記者黃顯祐／攝影

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