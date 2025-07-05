瓊斯盃／攻守全面潰堤 中華隊遭南韓三分雨轟炸狂輸30分

瓊斯盃中華女籃今天遭遇強敵南韓，在遭到南韓全場猛轟17顆三分球，自己也發生15次失誤的情況下，最終中華女籃就以62：92吞下本屆第二敗，也將維持全勝的日本隊提前送上冠將寶座。

中華女籃在這次瓊斯盃前3天賽程拿下2勝1敗，與南韓同戰績，至於日本則是在今天擊敗菲律賓後已經收下4連勝，中華隊要想在明天的關門戰中與日本爭奪冠，今天就必須要先擊敗南韓，否則在南韓已經輸給日本的情況下，將由日本提前奪下今年瓊斯盃女子組后冠。

不過今天南韓在主戰中鋒朴智修缺陣的情況下，仍是靠著兇猛的外線火力打得中華女籃難以招架，尤其是朴智鉉、姜瑜琳兩人攜手轟進8顆三分球拿下40分，其中姜瑜琳全場8次出手全都命中，加上主力射手姜藝瑟也投進3顆三分球拿下11分，幫助南韓一路壓制中華女籃，最終也以30分差距收下勝利。

中華女籃今天以測試歸化球員庫克斯拿下17分表現最佳，黃鈴娟則是有10分進帳，不過三分球7投僅1中，仍未找回外線手感，中華隊全場也僅投進5記三分球，成為進攻熄火的一大主因。

在慘敗給南韓後，中華女籃賽後也開會超過25分鐘才現身記者會，總教練歐森說：「南韓投籃表現非常好，相較之下我們的投籃並沒有很好，在這個賽會幾乎每一隊都會投外線並想打敗我們，我們有兩點要加強，第一個是三分線的防守，第二則是提升命中率，相信球員可以做得到。我們必須有更多三分球投射，瓊斯盃的賽程確實讓人感到疲憊，但我們不能以此為藉口。」

對於賽後開會時與球員說了什麼，歐森則說：「必須要保持正向，我們還有一場球要打，不能沈浸在輸球之中，明天與日本隊的比賽希望是能逆轉士氣的球賽，畢竟接下來還有亞洲盃。」

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