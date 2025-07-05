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瓊斯盃／贏泰國59分不是意外 林紀妏：世大運拿牌不是空口說

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
世大運培訓隊在瓊斯盃出戰泰國以59分差距取勝。記者曾原信／攝影
世大運培訓隊在瓊斯盃出戰泰國以59分差距取勝。記者曾原信／攝影

我國世大運女籃培訓隊今天在瓊斯盃第4場比賽面對前一天與中華女籃一路纏鬥的泰國，在全場投進17顆三分球，且第二節僅讓對手攻下1分的優異攻守表現下，最終以59分差距拿下勝利，對於如此大的分差，總教練林紀妏表示，這並不是一件出乎意料的事情，而是讓團隊更有信心面對世大運，要讓奪牌不是空口說。

本屆瓊斯盃勝場尚未開胡的泰國隊，卻在昨天與中華女籃之戰打出一場激烈拉鋸戰，這也讓今天將碰上泰國的世大運培訓隊繃緊神經，不過今天世大運培訓隊卻打出精彩一戰，首節就投進5顆三分球，第二節在進攻手感降溫的情況下，則是改靠防守僅讓泰國拿下1分，下半場更是將領先差距擴大到50分以上，最終世大運培訓隊也攻下100分，並以59分差距拿下勝利。

對於這樣的結果，過去在印尼執教時就曾與泰國有多次交手經驗的總教練林紀妏表示，昨天泰國與中華女藍的纏鬥，給了她們很多小提醒，加上自己也分享過去與泰國隊對抗的經驗，讓選手對於泰國隊球員的慣性、節奏在賽前都已經大概了解，加上團隊成功執行教練策略，造就了大比分差的勝利。

林紀紋坦言，贏泰國59分並不是一個意料外的結果，而是讓球員和教練團對於接下來的世大運準備更有信心，「我們說要在德國幫台灣拿下一面獎牌，不是空口說，而是每一次訓練球員都很認真執行，尤其世大運我們要對上美國、波蘭、德國等高大球隊，防守一定要更到位，每一位球員的投入，這59分就是大家努力的成果。」

至於今天投進4顆三分球拿下14分的林佳蓉則說：「今天對泰國大家賽前很慎重準備，也開會針對每一位球員慣性和應對做討論，第一節比較拉鋸一點，可能因為第一節我們還不能適應他們節奏，但後三節大家願意開口溝通，防守是做得最棒的一個點，有防守抄截帶動進攻，大家不吝嗇分享球，有很多三分空檔，是贏下比賽的關鍵原因。」

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