瓊斯盃／單場轟17顆三分球 世大運培訓隊得分破百輕取泰國

瓊斯盃女子組世大運培訓隊在昨天不敵強敵日本後，今天碰上勝場尚未開胡的泰國，在全場狂轟17顆三分球，其中包括第二節只讓對手攻下1分的情況下，最終以100：41大勝泰國，收下本屆賽事第二勝。

世大運培訓隊今天開賽後就由黃沁瑜、黃巧鈞、林佳蓉連續投進4顆三分球，加上蕭豫玟在籃下強勢取分，開賽打出16：4的攻勢，隨後洪蓓文也加入三分砲轟行列，單節世大運培訓隊就砍進5顆三分球，不過泰國隊在第一節後段也展開反撲，在首節打完追到15：19落後。

第二節兩隊都出現攻勢當機的狀況，雙方在前5分鐘合計出手19次僅有世大運培訓隊投進1球、拿下2分，不過該節後段世大運培訓隊總算慢慢找到手感，尤其是首節就投進三分球的林佳蓉，單節個人再拿下6分，幫助世大運培訓隊單節拉出18：1的攻勢，上半場打完取得37：16領先。

下半場世大運培訓隊持續開砲，將領先優勢一口氣擴大到50分以上，還在比賽倒數階段由蔡佑蓮在籃下進球後拿下第100分，最終世大運培訓隊也以59分差距大勝對手，收下本屆賽事第二勝。

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