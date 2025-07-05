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TPBL／指標洋將曼尼高也離隊 國王將邁入新世代
新北國王隊在今年奪下TPBL元年冠軍後，今天卻接連拋出震撼彈，不僅總教練萊恩與助教馬克離隊，日前就傳出可能跟隨萊恩一同離開的指標洋將曼尼高，也確定在今天離隊，國王新賽季可望呈現全新面貌。
曼尼高自2022年加盟國王以來，三季的全力投入與精采表現，陪伴國王三度挺進總冠軍賽，並攜手完成2023-24年與2024-25年賽季二連霸，留下無數關鍵時刻與珍貴記憶。
曼尼高首季即展現驚人實力，場均繳出18.3分、9.4籃板、6助攻，外加3.5次抄截，攻防俱佳，火力全面。他不僅榮膺2022-23年賽季抄截王，也入選年度第二隊，防守表現深受聯盟與球迷肯定。此後連兩季蟬聯抄截王，2024-25年賽季再度入選年度第二隊，並在季後賽多場關鍵戰役中挺身而出，與球隊共同奪下第二座冠軍。
國王球團指出，不只是場上的穩定輸出與防守擔當，曼尼高的拚戰精神、團隊意識與職業態度，也深深影響球隊文化，成為國王三年來不可或缺的核心之一。除了在場上的強勢表現，曼尼高在場下也展現親民魅力，自封「性感曼尼高」時常秀出中文，快速累積高人氣，深受球迷喜愛。
國王球團表示，曼尼高效力新北國王三個球季，不僅在場上展現穩定火力，更以親切與幽默談吐深受球迷喜愛。曼尼高因考量個人生涯規劃，勇敢追尋不同挑戰，球團尊重他與家人共同做出的決定，感謝他三季以來的精采表現與投入，也祝福他未來繼續在球場上閃耀發光。
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