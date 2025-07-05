TPBL／率隊4年奪2冠 新北國王主帥萊恩、助教馬克離隊

在日前奪下TPBL元年總冠軍後，新北國王籃球隊今天正式宣布，球隊總教練萊恩（Ryan Marchand）與助理教練馬克（Mark Coppola）將離隊，結束與國王四年的合作關係。

作為新北國王自創隊以來的首任指揮官，萊恩深耕球隊體系與文化，帶領國王四年三度闖進總冠軍賽，並於2023-24與2024-25賽季拿下兩座總冠軍，為球隊寫下輝煌篇章。

國王球團指出，自2021年接掌兵符以來，萊恩展現穩健的戰術調度與對球員潛力的判斷，成功打造攻守兼備的陣容，並凝聚球隊士氣與文化，他帶領國王於2022-23賽季奪下隊史首冠，獲選年度最佳教練；2024-25賽季再度榮膺此殊榮，並率隊完成二度封王，與核心班底建立深厚信任與默契。

在萊恩的帶領下，國王不僅穩居例行賽前段班，更逐年強化本土球員實力與團隊深度，推動多位球員成長為聯盟代表性戰將。萊恩重視細節、堅守紀律，亦樂於與球員溝通，獲得隊內外一致肯定。

對於萊恩及馬克即將展開的新旅程，國王球團由衷祝福，並感謝兩位四年來在戰術、領導與文化傳承上的貢獻，為球隊奠定長遠發展的基礎，也期待未來在不同的舞台上再次相見。球團近期也將宣布下一任總教練人選，持續朝向長期穩健的發展目標邁進。

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