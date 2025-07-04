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瓊斯盃／輸學妹後士氣重挫 彭曉彤盼中華隊找回一級心態

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
中華女籃在昨天不敵世大運培訓隊後，今天對泰國也打得有驚無險。記者陳正興／攝影
中華女籃在昨天不敵世大運培訓隊後，今天對泰國也打得有驚無險。記者陳正興／攝影

瓊斯盃中華女籃在昨天不敵世大運培訓隊後，團隊士氣大受打擊，不過她們今天隨即重整旗鼓面對泰國，但還是打得有驚無險，在第三節被追到個位數差距，但第四節仍是找回攻守節奏以16分差距勝出，賽後主控彭曉彤也表示，在昨天學妹給了一場很有強度的比賽後，今天球隊也更專注在自己身上，希望明天與南韓國家隊的比賽能有更好表現。

中華女籃今天出戰泰國，儘管上半場還保持雙位數領先，不過卻在第三節出現進攻斷電的狀況，一度被追到個位數差距，所幸第四節又找回攻守節奏，以16分勝出，拿下在瓊斯盃的第二勝。

中華隊今天以昨天輪休在場邊觀賽的主控彭曉彤攻下12分、5籃板、6助攻、2抄截表現最佳，她賽後坦言，在昨天輸球後對於團隊士氣確實形成很大打擊，自己在場邊也看得很想上場，「昨天確實是不該是這樣的比數和內容呈現給大家。」

彭曉彤也認為，中華女籃在掉入二級後，心態上必須要有所突破，不該覺得在二級就能夠輕鬆打，而更應該是要拿出過去在一級時的心態，不斷去衝擊並保持專注。

對於這次瓊斯盃籃協找來庫克斯進行歸化測試，她也在今天繳出24分、8籃板，成為中華隊今天能贏下同為亞洲盃二級球隊泰國的關鍵之一，不過在亞洲盃庫克斯無法參戰的情況下，是否會對於球隊備戰造成影響，彭曉彤則坦言，每名球員都應該先把專注力放在自己身上，「換個想法這至少是跨出第一步，球員和教練也都應該要有對策，因為亞洲盃才是我們的主要目標。」

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